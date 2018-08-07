Денис Мантуров: Для большинства россиян качество продуктов важнее цены

Министр промышленности и торговли ответил на вопросы «Комсомольской правды» о том, как навести порядок на АЗС и на прилавках, о работе для пенсионеров, школьной форме и многом другом.

— Вижу у вас на столе набор для новорожденных. Все отечественное. Это такой тонкий ход, чтобы человек сразу привыкал к made in Russia?

— Действительно, все, что вы видите в этой коробке — пеленки, простынки, подгузники и прочее, — сделано на российских предприятиях. Все качественное, экологически чистое. На днях мы предложили такой перечень предметов первой необходимости для новорожденных. Он еще будет обсуждаться, а окончательный вариант утвердит правительство. Выдаваться набор будет бесплатно при выписке из роддома. Наполнение коробки, возможно, будет отличаться в регионах, но вещей будет точно не меньше, чем на 10 тыс. рублей. А вообще отечественные косметические средства хорошо шагнули вперед и занимают сейчас 60% российского рынка, это очень высокий показатель.

— То есть импорту капут? Бери «Шанель» — иди домой получается?

— Пока нет, конечно. Российские, в основном, — это шампуни, средства для душа, кремы. Ценовая линейка средняя и ниже среднего. А в премиальном секторе мы присутствуем меньше. И еще неосвоенная пока нашим производителем ниша — это декоративная косметика: тушь, тени… Тут все еще впереди.

ТОРГУЕМ УСПЕШНЕЕ, ЧЕМ ПРОИЗВОДИМ

— Ваше министерство объединяет и промышленность, и торговлю. Продаем мы пока лучше, чем производим?

— Да, торговля чуть впереди. Она обеспечивает почти 15% ВВП. А обрабатывающие секторы — чуть более 13%. В 90-е был перекос: в основном торговали иностранными товарами внутри страны. А сегодня хорошо продаем уже нашу продукцию — и не только внутри, но и на зарубежных рынках. Это очень важно: президентом была поставлена задача к 2024 году удвоить объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Этот сектор постоянно растет, и с января по апрель, по данным Федеральной таможенной службы, составил почти треть от общего объема экспортируемых товаров — $45,5 млрд из $139,5 млрд В основном за счет металлопродукции, машиностроения, химических и лесобумажных товаров, удобрения, продовольствия. Очень вырос за последнее время экспорт пшеницы.

«ЖИВЕШЬ-ТО ТЫ ПРАВИЛЬНО, НО ЗРЯ…»

— Что у нас творится на продовольственном рынке? Вы же еще и председатель Госкомиссии по противодействию контрафакту. Люди жалуются, что нет достоверной информации о содержании продуктов — по всем этим Е-добавкам, пальмовому маслу.

— Действительно, сокрытие тех или иных ингредиентов встречается в четверти случаев. Производители умалчивают о применении сахарозаменителей, крахмала, искусственных консервантов. Роскачество — организация, созданная при непосредственном участии Минпромторга , — рассказывает о товарах правду, которой почему-то нет на этикетках. После обнародования этих данных производители, как правило, исправляются.

Но я против перегибов. Звучат требования, например, запретить использование пальмового масла. Однако окончательных выводов по поводу его вреда пока нет. В странах Юго-Восточной Азии, например, где не выращивается подсолнечник, пальмовое масло — традиционный продукт в рационе людей. Так что еще можно подискутировать о вреде и пользе. Но покупатели, безусловно, вправе знать, есть пальмовое масло в продукте или нет.

— У торговли какие-то шифровки: пивной напиток, сырный продукт. Это что?

— Не сыр и не пиво. Так же как и молочный продукт — не молоко. Хотя какое-то количество молока там есть. И плюс разные добавки. Запрещать их, наверное, неправильно. Просто тот, кто хочет сэкономить и купить продукцию с растительными жирами (она зачастую дешевле), должен знать, что именно он покупает.

— А вы сами как выбираете продукты? Чем руководствуетесь?

— Как и многие — личным опытом. Однажды купил мороженое. А оно бывает как с добавлением растительных жиров, так и только на животных. Есть мнение, что мороженое с животными жирами вкуснее. То, что я купил, мне очень понравилось. Вчитался в мелкие буквы на упаковке — оказалось, что животных жиров там нет. Так что на самом деле на вкус это не влияет. Покупатель должен быть информирован — только это гарантирует возможность сделать самостоятельный выбор. При этом кто-то станет внимательно читать этикетки, смотреть рейтинги Роскачества, а кто-то будет покупать то, что нравится по субъективным ощущениям. В зависимости от того, какой образ жизни ведет. Как в известном анекдоте: живешь-то ты правильно, но зря.

Ну а если серьезно, то сегодня для многих жителей России качество важнее цены, и это радует. По данным опросов, лишь 11% населения готовы ради удешевления продуктов первой необходимости согласиться со снижением их качества.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА СТАЛА УДОБНЕЕ

— Не за горами новый учебный год. Какое-то время назад говорили о низком качестве школьной формы. А как сейчас?

— Пошив был и остается на высоком уровне. Основная проблема в материалах. Наши производители формы демонстрируют хорошие характеристики. Но более дешевые импортные ткани (например, китайские) не всегда соответствует требованиям. Не дышат, не впитывают и не удерживают влагу. Быстро изнашиваются.

Роскачество регулярно проводит исследования школьной формы. Только что завершилось одно из них. По сравнению с 2016 годом, нарушений стало меньше на 20%, многие производители, которые два года назад вводили потребителя в заблуждение недостоверным составом тканей на этикетке, провели работу над ошибками. Фактически, нарушения по тканям отсутствуют в 40% проверенных товаров. Необходим повсеместный контроль входящего сырья на предприятиях. И, конечно, родителям необходимо серьезно подходить к выбору одежды для школьников — сегодня результаты исследования будут опубликованы на портале Роскачества.

— Есть очень популярный маркер — ГОСТ. Потребители ему верят. Но говорят, что иные производители просто рисуют эти буквы, обманывают потребителей. Правда ли это?

— Это так. В сентябре Росстандарт начнет исследования продукции, промаркированной этим знаком, в том числе с привлечением экспертных организаций Минпромторга. Будем разоблачать самозванцев.

Вместе с подтверждением соответствия ГОСТу производитель получает уникальный QR-код, который вправе нанести на упаковку. А покупатель с помощью считывателя такого кода на своем мобильном устройстве прямо в магазине сможет перейти на сайт Росстандарта и убедиться, что его не обманывают. А еще у Росстандарта будет и черный список — для обманщиков.

НЕ ДОЛИЛ БЕНЗИН? ШТРАФ ОТ 500 ТЫСЯЧ РУБ.

— Еще хотим спросить про обманщиков на АЗС. То недоливают топливо, то разбавляют. Будет ли порядок?

— Ситуация меняется в лучшую сторону. Если в 2015 году мы фиксировали примерно 20% таких нарушений, то по итогам прошлого года — уже 11,5%, а в I полугодии 2018-го — 9,4%.

С 29 января этого года в России действует закон об оборотных штрафах. То есть за нарушения на АЗС штрафы берутся в зависимости от выручки, полученной от реализации топлива. Росстандарт проводит постоянные проверки. За первые 5 месяцев действия закона оборотные штрафы за нарушение физико-химических характеристик топлива применялись в отношении 50 АЗС. Общая сумма взысканий составила 28,5 млн рублей. Средний размер штрафа превышает полмиллиона рублей. Это в 10 раз больше, чем в 2016 и 2017 годах.

— Нарушение физико-химических характеристик — это когда, как говорят в народе, бодяжат бензин. Но, наверное, гораздо чаще его просто недоливают. За это ужесточат наказание?

— Только в ЦФО из общего количества претензий к АЗС жалобы на недолив составили в 2016 году 21,6%, а в 2017-м — уже 46,2%. Сейчас подготовлен законопроект об ужесточении административной ответственности и за такие нарушения. Если его примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.

Кроме того, готовятся изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Они позволят расширить возможности проведения внеплановых проверок.

МЫ ЗА ТО, ЧТОБЫ СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЮ СПИРТНЫМ

— Не прекращается дискуссия о засилье торговых сетей, куда невозможно попасть мелкому производителю. Вы за кого в этом противостоянии?

— За здравый смысл и выгоду людям. Небольшим сельхозпроизводителям не нужно стучаться к крупным торговым сетям. Их формат — рынки, базары, ярмарки. Ярмарок должно быть столько, чтобы все, кто хочет торговать, могли это делать. Это направление нужно максимально расширять. А в некоторых регионах наблюдается обратная динамика. В июле мы внесли в правительство согласованный законопроект, который позволит сельхозпроизводителю быстрее продавать свою продукцию, особенно скоропортящуюся. Будет больше гарантий и у предпринимателей — они смогут заключать долгосрочные договоры на размещение нестационарных торговых объектов (на 5-7 лет) с последующим продлением без проведения торгов. Все это позволит малому бизнесу почувствовать стабильность, поможет развиваться региональным производителям, которые не могут попасть в сети по объективным причинам. Поддерживаем и мобильную торговлю. Это удобно потребителю, существенно дешевле. И качество высокое, потому что это фирменные лавки самого производителя.

— А как у нас развивается отечественная электронная торговля? А то кого ни спросишь, все на «АлиЭкспрессе» отовариваются.

— Оборот интернет-торговли в России в 2017 году составил около 1 трлн. рублей, это на 10% больше показателей 2016 года. Все крупнейшие офлайн-ретейлеры уже в онлайн.

Продолжаем работу по снятию барьеров в этой сфере. Вот лишь один пример: сейчас действует запрет на торговлю алкоголем в интернете, что тормозит развитие целого сегмента — онлайн продаж продуктов питания и товаров повседневного спроса. Пока он составляет всего 2% от общего объема онлайн-продаж. Мы выступаем за снятие запрета.

ЛИМУЗИНЫ, КАК У ПУТИНА , ПОЯВЯТСЯ В ПРОДАЖЕ В 2019 ГОДУ

— Во время трансляций визита Владимира Путина в Финляндию, где проходила встреча с Дональдом Трампом , весь мир мог видеть наш новый люксовый автомобиль Aurus. Будет ли он в продаже?

— Можно смело сказать, что Aurus — это новая веха в отечественном автомобилестроении. Это российская разработка линейки автомобилей класса люкс, которые были созданы на базе Государственного научного центра РФФГУП «НАМИ». В пуле поставщиков, участвующих в реализации проекта, свыше 50% производственных предприятий — российские.

Мировая премьера Aurus состоится на Московском международном автосалоне в конце августа текущего года. В продажу Aurus поступит в начале 2019 года. Сначала седан и лимузин. Затем внедорожник, позже — микроавтобус. Цены будут объявлены ближе к старту продаж.

— Государство поддерживает развитие промышленности. А что с частными инвестициями? Они по-прежнему идут в «купи-продай»?

— «Купи-продай» — пройденный этап. За последние десять лет объем инвестиций в обрабатывающую промышленность увеличился в разы. Это современные средства цифровизации, которые обеспечивают увеличение производительности труда за счет внедрения новых продуктов программного обеспечения. Чемпионы здесь — металлургия, химическая отрасль, автопром, фармацевтика, сельхозмашиностроение. Сегодня более половины внутреннего рынка мы обеспечиваем собственной продукцией. По фармацевтике с 200 млрд рублей в середине 2000-х дошли до нынешних 1,3 трлн. Доля рынка увеличилась более чем на 20%. К 2020-му должны довести до 50%.

Идет рост инвестиций и по базовым отраслям, и по инновационным. По итогам года мы рассчитываем на рост инвестиций в основной капитал в промышленности 3,5%.

ADAS! МАШИНА БЕЗ ВОДИТЕЛЯ

— Давайте поговорим о достижениях. О том, где мы идем в ногу с мировой технической мыслью или опережаем ее. Есть такие примеры?

— Беспилотные технологии — чем не пример! Согласно Стратегии развития автомобильной промышленности они начнут появляться на наших дорогах с 2023 года. Но для этого нужно адаптировать под них инфраструктуру, вносить изменения в нормативно-технические акты и так далее. Следует привлекать инвесторов для вложения средств в технологии будущего, которые российским инженерам по плечу.

— А это не опасно — грузовик без водителя? Или автобус…

— Для того чтобы пассажир чувствовал себя безопасно, искусственный интеллект должен превосходить среднестатистического водителя. Необходимо провести сотни экспериментов, проехать сотни тысяч километров, чтобы быть уверенными: ни одна человеческая жизнь не пострадает от незрелости технологии. Системы помощи водителю (ADAS) уже существуют — например, экстренно тормозят при опасном сближении, контролируют съезд авто с полосы, автоматически настраивают интенсивность светового пучка в зависимости от дорожной ситуации.

ИННОВАЦИИ ПЕНСИОНЕРАМ НЕ ПОМЕХА

— А нет ли у этой медали обратной стороны? Цифровизация, автоматизация ведет к сокращению персонала. А тут еще пенсионный возраст подняли — куда людей трудоустраивать?

— Напрасные беспокойства. У нас дефицит по рабочим специальностям. Проблема в мобильности. На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук, а где-то — избыток. Важно мотивировать людей к поиску новых перспектив. За счет господдержки на переобучение, компенсации затрат на переезд, на создание хороших социальных условий на новом месте. Этой комплексной работой мы занимаемся вместе с Минтрудом и другими отраслевыми ведомствами.

— Но людям предпенсионного (а по недавним меркам пенсионного) возраста тяжело переезжать.

— Им нужно дать возможность трудоустройства в этом же регионе. Причем многие готовы осваивать новые навыки. Кроме того, мы используем опыт ветеранов, обучая молодых специалистов, для которых они становятся востребованными и авторитетными наставниками.