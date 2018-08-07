Ещё
Власти Чукотки нашли инвестора для строительства спорткомплекса на условиях ГЧП в Певеке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1211.86
–0.09 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Власти Чукотки нашли инвестора для строительства спорткомплекса на условиях ГЧП в Певеке 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Правительство Чукотки нашло инвестора для строительства нового многофункционального спортивного комплекса в самом северном городе страны — Певеке. Проект впервые будет реализован на условиях концессии, сообщил во вторник на пресс-конференции глава региона Роман Копин.
"Этот проект мы будем реализовывать совместно с компанией «Кинросс Голд». Компания давно работает в регионе, но у нас открываются новые перспективы сотрудничества. Сейчас золотодобытчики готовы инвестировать в социальную инфраструктуру в Певеке", — сказал Копин.
Комплекс займет площадь около 1900 кв. м. Он будет включать боксерский и тренажерный залы, площадку для командных спортивных игр и зал для спортивной гимнастики.
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold работает в России с 1995 года. Компания владеет золотоносными месторождениями «Купол» и «Двойное».
Певек — самый северный город страны, находящийся в одноименном городском округе в Чукотском автономном округе. Сейчас его население составляет порядка пяти тысяч человек.
ТАСС: последние новости
Общественный транспорт Петербурга с июля 2020 года станет полностью социальным Новосибирские предприятия представят свою продукцию в ходе бизнес-миссии во Вьетнам Суд Петербурга прекратил производство по делу о международном прокате "Смешариков"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адские» санкции: у России отнимают деньги76
США готовят удар по российским госбанкам271
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса115
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение