Власти Чукотки нашли инвестора для строительства спорткомплекса на условиях ГЧП в Певеке

МОСКВА, 7 августа. / ТАСС /. Правительство Чукотки нашло инвестора для строительства нового многофункционального спортивного комплекса в самом северном городе страны — Певеке. Проект впервые будет реализован на условиях концессии, сообщил во вторник на пресс-конференции глава региона Роман Копин

"Этот проект мы будем реализовывать совместно с компанией «Кинросс Голд». Компания давно работает в регионе, но у нас открываются новые перспективы сотрудничества. Сейчас золотодобытчики готовы инвестировать в социальную инфраструктуру в Певеке", — сказал Копин.

Комплекс займет площадь около 1900 кв. м. Он будет включать боксерский и тренажерный залы, площадку для командных спортивных игр и зал для спортивной гимнастики.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold работает в России с 1995 года. Компания владеет золотоносными месторождениями «Купол» и «Двойное».

Певек — самый северный город страны, находящийся в одноименном городском округе в Чукотском автономном округе. Сейчас его население составляет порядка пяти тысяч человек.