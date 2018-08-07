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В Россельхознадзоре отметили рост фальсификата продукции из Казахстана
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В Россельхознадзоре отметили рост фальсификата продукции из Казахстана 

ТВ Центр 37 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору заявили о росте фальсификата поставляемой из Казахстана в Россию продукции. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет о нарушениях требований к маркировке, недействительных фитосанитарных сертификатах, а также об отсутствии таковых. Отмечается, что за июль 2018 года на российско-казахстанской границе выявили 137 случаев нарушений фитосанитарных требований Евразийского экономического союза и России.
В ведомстве подчеркнули, что неоднократно просили представителей Казахстана принять меры по недопущению подобных нарушений.
Ранее стало известно, что Роспотребнадзор за первое полугодие 2018-го проверил 140 тысяч проб импортного молока и молочной продукции. 6 процентов исследованного материала не соответствует предъявленным требованиям. С реализации сняли более 300 тонн молочных продуктов. Общая сумма наложенных на продавцов, поставщиков и производителей штрафов составила 500 миллионов рублей.
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