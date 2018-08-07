Для участников специальных инвестиционных контрактов усовершенствуют налоговый режим

Минпромторг России предлагает усовершенствовать налоговый режим для налогоплательщиков — участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Законопроект предусматривает применение льготы по налогу на прибыль для СПИК в течение всего срока действия статуса СПИК, введение возможности раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности по реализации проекта, в отношении которого заключен СПИК, и доходов (расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной деятельности, для целей получения льготы по налогу на прибыль организаций.

Также инициативой подразумевается раздельное регулирование региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, в том числе путем введения отдельных статей «Налогоплательщики — участники специальных инвестиционных контрактов», «Особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой организациями, имеющими статус налогоплательщика — участника специального инвестиционного контракта».