Чечня выполнила целевые показатели Минсельхоза по сбору урожая несмотря на засуху

Аномальная жара этим летом нанесла фермерам Чечни ущерб почти в 2 миллиарда рублей, но это не помешало региону собрать урожай на 40 тысяч тонн больше целевого индикатора Минсельхоза РФ.

«В начале лета в 11 районах Чеченской Республики в связи с установившейся аномально высокой температурой был введен режим чрезвычайной ситуации. В результате засухи пострадали посевы почти на 12 тысячах гектаров. <> Несмотря на стихийные явления, в Чечне удалось собрать 310 тысяч тонн урожая, что на 40 тысяч тонн больше целевого индикатора Министерства сельского хозяйства Российской Федерации», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Всего засуха в Чечне нанесла ущерб на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Власти региона направили в правительство России документы с целью получить поддержку и компенсировать ущерб аграриям. «Мы уверены, что государство не оставит фермеров в беде!» — заключил Кадыров.

В 2017 году в Чечне собрали 420 тысячи тонн зерновых, что стало рекордным показателем для региона за последние 20 лет.