Левобережную зону застроят жилыми домами

О планах развития левобережной зоны рассказал губернатор Дона в эфире ДОН 24. По словам главы региона, есть и проекты, и инвесторы для обеспечения застройки. Однако прежде нужно решить несколько вопросов, связанных с инженерными коммуникациями, документацией и многим другим.

"Я уже говорил, что территория эта должна развиваться комплексно. И она будет жить ещё более активной жизнью, если в непосредственной близости от стадиона, парка «Левобережный» и Гребного канала будут зоны непосредственного проживания людей" — отметил Василий Голубев

В первую очередь необходимо определить перспективные участки для строительства жилых кварталов. Не стоит забывать, что эта зона возможного подтопления. Необходимо всесторонне проработать этот вопрос с инженерами.

Проектом возведения жилого комплекса на левом берегу заинтересовалось АО «Крокус». Для этого власти готовы выделить участок в 26 га. Сейчас рассматривается несколько концепций реализации.