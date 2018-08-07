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Левобережную зону застроят жилыми домами
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Левобережную зону застроят жилыми домами 

Деловое сообщество 35 минут назад
О планах развития левобережной зоны рассказал губернатор Дона в эфире ДОН 24. По словам главы региона, есть и проекты, и инвесторы для обеспечения застройки. Однако прежде нужно решить несколько вопросов, связанных с инженерными коммуникациями, документацией и многим другим.
"Я уже говорил, что территория эта должна развиваться комплексно. И она будет жить ещё более активной жизнью, если в непосредственной близости от стадиона, парка «Левобережный» и Гребного канала будут зоны непосредственного проживания людей" — отметил Василий Голубев.
В первую очередь необходимо определить перспективные участки для строительства жилых кварталов. Не стоит забывать, что эта зона возможного подтопления. Необходимо всесторонне проработать этот вопрос с инженерами.
Проектом возведения жилого комплекса на левом берегу заинтересовалось АО «Крокус». Для этого власти готовы выделить участок в 26 га. Сейчас рассматривается несколько концепций реализации.
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