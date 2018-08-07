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Мантуров считает «напрасными беспокойствами» возможные трудности с трудоустройством препенсионеров
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Мантуров считает «напрасными беспокойствами» возможные трудности с трудоустройством препенсионеров 

Банки.ру 35 минут назад
Возможные проблемы с трудоустройством, которые могут возникнуть в следствие пенсионной реформы, министр промышленности и торговли Денис Мантуров считает напрасными беспокойствами. В интервью «Комсомольской правде» он рассказал, что в России дефицит с рабочими профессиями.
«Напрасные беспокойства. У нас дефицит по рабочим специальностям. Проблема в мобильности. На Дальнем Востоке не хватает рабочих рук, а где-то — избыток. Важно мотивировать людей к поиску новых перспектив. За счет господдержки на переобучение, компенсации затрат на переезд, на создание хороших социальных условий на новом месте. Этой комплексной работой мы занимаемся вместе с Минтрудом и другими отраслевыми ведомствами», — сказал министр.
На разумный аргумент корреспондента о том, что людям предпенсионного (а по недавним меркам пенсионного) возраста тяжело переезжать, министр сказал, что «им нужно дать возможность трудоустройства в этом же регионе».
«Причем многие готовы осваивать новые навыки. Кроме того, мы используем опыт ветеранов, обучая молодых специалистов, для которых они становятся востребованными и авторитетными наставниками», — подчеркнул Мантуров.
Напомним, предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагает повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июля документ прошел первое чтение в Госдуме. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.
Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.
Проект вызвал резко негативную реакцию в обществе, привел к протестам и снижению рейтингов президента и главы правительства РФ. 12 российских регионов публично отказались поддерживать реформу.
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