МОЭК исполнила предупреждение столичного УФАС

«МОЭК отчиталась об исполнении предупреждения Московского УФАС России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ранее ведомство выявило в действиях МОЭК признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Установлено, что монополист навязал потребителю невыгодные условия договора теплоснабжения. Так, в договоре с управляющей компанией одного из столичных многоквартирных домов МОЭК установила точку поставки и границу балансовой и эксплуатационной ответственности сторон за пределами этого дома. Своими действиями МОЭК возложила на управляющую компанию дополнительную обязанность по оплате тепловых потерь на участке тепловой сети за границами дома, а также по эксплуатации данного участка тепловой сети.

«В данном случае предупреждение позволило оперативно пресечь нарушение антимонопольного законодательства и восстановить права заявителя путем приведения договора теплоснабжения в соответствие с требованиями отраслевого законодательства», — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Московского УФАС России Никиты Полещука

В пресс-службе добавили, что МОЭК исполнила предупреждение, в связи с чем регулятор не станет возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства, и компания не будет привлечена к административной ответственности.