ПФР: как дополнить данные индивидуального лицевого счета

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого гражданина, зарегистрированного в ПФР. Сведения в нем основаны на тех данных, которые поступили в Фонд от работодателей и самих граждан. Узнать о содержимом ИЛС можно в Личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе Фонда или на портале госуслуг. Если же граждане считают, что какие-то данные не вошли в счет, то они могут внести их сами.

Если пробелы есть в трудовом стаже до 2002 года, то нужно принести в отделение Фонда документы, которые подтвердят факт и периоды работы, а также паспорт, трудовую книжку и СНИЛС. ПФР примет записи в трудовой, а также трудовые договоры, справки, бухгалтерские бумаги и другие документы, свидетельствующие о том, что гражданин действительно работал в компании. Получить их можно через работодателей, подав произвольное заявление. Также ПФР учитывает лицензионные, авторские договоры и ГПД. Обязательными реквизитами Фонд считает номер, дата выдачи, ФИО застрахованного гражданина, место и период работы, должность и так далее. Копии фирма должна отправить не позднее чем через три рабочих дня и бесплатно. Если же компания закрылась, то нужно обратиться к правопреемнику или в архив.

Пробелы в трудовом стаже, возникшие после 2002 года, закрыть можно также с помощью работодателя, обратившись к нему для передачи сведений Фонду. Однако ПФР внесет данные в ИЛС, только если работодатель аккуратно платил страховые взносы. Сведения из ИЛС подтверждают трудовой стаж.