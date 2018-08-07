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ФНС допускает иностранных налоговиков к проверкам
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ФНС допускает иностранных налоговиков к проверкам 

Время бухгалтера 5 часов назад
Еще 7 лет назад наша страна подписала Конвенцию о взаимопомощи по налоговым делам.
Теперь налоговики подготовили правила, по которым они будут разрешать представителям других стран-участниц конвенции участвовать в налоговых проверках на территории России.
Процесс будет курировать сама ФНС:
иностранцы должны направить ей запрос с мотивировкой о необходимости своего участия в конкретной ревизии; служба берет 2 месяца на анализ заявки, по итогам допускает зарубежных фискалов к проверке или нет; при положительном решении они будут включены в состав проверяющих на общих основаниях с российскими инспекторами.
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