Россияне сравнили ФСИН с ГУЛАГом

Участница Pussy Riot Мария Алехина и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Энтео (Цорионов) в рамках акции протеста против пыток в колониях повесили на здание приемной ФСИН в центре Москвы баннер с надписью ««ФСИН = ГУЛАГ». Об этом Алехина сообщила в своем Facebook.

«В моей колонии работали по 10 часов в день. 6 дней в неделю. Швеям платили по 200 рублей в месяц. Без медицины, без нормальной еды. Мне пишут, что в моей первой колонии несогласных выкидывают из окон, во второй сажают в ледяные штрафные камеры. Я рассказала изданию "Собеседник" правду про зарплаты — на издание подали в суд, я показала квитки с зарплатами осужденных суду — суд решил их не заметить. Поэтому мы распечатали и наклеили эти квитки на приемную. Для всех», — написала активистка.

По словам Алехиной, когда они повесили транспарант, к ним вышел человек в форме и сказал, что ведомство не было заранее проинформировано об акции в письменной форме. Она добавила, что мужчина недовольно отклеивал наклейки с надписями «убийства», «пытки» и «рабский труд» и бормотал о ненадлежащей форме подачи. Никто не был задержан.

В понедельник, 6 августа, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) опубликовали доклад о нарушениях прав заключенных в петербургских колониях и СИЗО. В документе перечислялись некоторые выявленные случаи пыток и издевательств над осужденными, а также говорилось, что пострадавшие боятся рассказывать о случившемся публично, а после жалоб на насилие им угрожают и создают невыносимые условия для жизни. При этом сотрудники ФСИН препятствуют работе членов ОНК, на сообщения о пытках следствие реагирует крайне пассивно и часто встает на сторону силовиков.