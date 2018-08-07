Fitch повысило кредитный рейтинг Оренбургской области

Рейтинговое агентство Fitch 3 августа 2018 года повысило кредитный рейтинг Оренбургской области с уровня «ВВ» до «ВВ+». Это обновление отражает консолидацию хорошей бюджетной деятельности региона и эффективным управлением издержками, которые в среднесрочной перспективе будут соответствовать рейтингу «BB+» по ожиданиям агентства.

Fitch предполагает поддержание хороших бюджетных показателей региона с близким к сбалансированности бюджетом. Это обеспечивается за счет сильной базы налогообложения области, в которой превалируют налогоплательщики из нефтегазового сектора, а также эффективным управлением расходной частью бюджета.

По данным пресс-службы областного правительства, регион имеет хорошую бюджетную обеспеченность: на долю налогов приходится около 80% от операционных доходов. Более 40% от всех налоговых доходов приходится на налог на прибыль от организаций.

В первом полугодии 2018 года Оренбургская область собрала 51% доходов от прогнозируемых показателей, и осуществила 51% расходов от заложенных на 2018 год. Это указывает на хорошую бюджетную дисциплину и свидетельствует о реалистичности намерений финансового блока областной администрации поддерживать сбалансированный бюджет, считают в правительстве.

Fitch ожидает, что область профинансирует капиталовложения за счет текущего баланса и капитальных доходов, избегая новых заимствований. Кроме того, в среднесрочной перспективе агентство ожидает, что прямой риск (прямой долг плюс прочая задолженность) у региона останется на уровне ниже 40% от текущих доходов. Риск рефинансирования у области сохраняется на умеренном уровне. Это связано с тем, что половина долга приходится на долгосрочные бюджетные кредиты, а остальная часть — на внутренние облигации с гладким графиком погашения.

Напомним, последний раз рейтинг кредитоспособности Оренбургской области повышался в феврале 2018 года. Тогда агентство изменило прогноз по долгосрочным рейтингам области в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердило их на уровне «BB» (Уровень кредитоспособности ниже достаточного).