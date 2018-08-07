Заплатить или спорить: что делать с претензиями таможни

Ведение внешнеэкономической деятельности это не только серьезный бизнес и получение прибыли, но и пристальное внимание таможенных органов к пересечению товарами границы Евразийского экономического союза

Результатом такого внимания в последнее время, как правило, становятся корректировки таможенной стоимости и решения по классификации товаров, особенно после того как российское правительство повысило план поступлений в бюджет от Федеральной таможенной службы в 2018 году на 8% (4,8 трлн рублей) по сравнению с прошлым годом.

Так, за шесть месяцев 2018 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, уже составила 2627,26 млрд рублей.

Принимаемые таможенными органами решения по корректировке таможенной стоимости и классификации приводят к доначислению таможенных платежей в отношении ввозимых или уже ввезенных товаров, а также оказывают влияние на будущие поставки. Скорректировав таможенную стоимость ввезенного товара однажды, таможня будет делать это и впредь; изменив классификационный код товара единожды, таможня в дальнейшем будет выпускать товар только по определенному ею коду.

Принимать такие решения таможенные органы могут как непосредственно во время таможенного оформления и до выпуска товаров, так и в течение трех лет с момента их выпуска.

Следствием решений по корректировке таможенной стоимости и классификации товаров в 99% случаев является доначисление таможенных платежей, подлежащих уплате. И если размер таких платежей будет до 2 млн рублей, то юридическое лицо отделается административным штрафом, если же этот порог будет превышен, то речь уже пойдет о возбуждении уголовного дела.

Донести до таможни истинное положение вещей достаточно сложно. Здесь важно понимать, на каком этапе и какие документы нужно представлять и как юридически грамотно вести переговоры с таможней. Ведь, к примеру, у таможенного представителя (брокера) стоит цель быстрее выпустить товар и формально ответить на запросы таможни в рамках проверочных мероприятий, чтобы не пропустить сроки. При этом у лица, отстаивающего интересы компании в спорной ситуации с таможней, цель — отстоять такие интересы в правовом поле и не дать взыскать с компании таможенных платежей больше, чем она должна заплатить по закону.

В связи с этим необходимо учитывать, что в представляемых таможне документах важно все — от условий и формулировок внешнеэкономического договора до вординга товаросопроводительных и коммерческих документов. В качестве примера можно вспомнить дела по лицензионным платежами, которые вроде бы и не относятся к ввозимым товарам, но договоры сформулированы так, что таможня настаивает на включении лицензионных платежей в таможенную стоимость и выигрывает бóльшую часть судебных споров по данному вопросу.

Таким образом, минимизировать риски предъявления претензий со стороны таможни помогут превентивные меры, направленные на формирование грамотного пакета документов по поставке товаров.

Не нужно отчаиваться, если не получается убедить таможенный орган в правоте компании на этапе таможенного контроля. В таком случае необходимо заложить основу для дальнейшего судебного спора с таможней, в котором у суда не должно возникать сомнений в добросовестности компании и достоверности заявленных ею сведений при таможенном оформлении товаров. Такой основой, в первую очередь, также станут документы по товарам, оформленные без ошибок и несоответствий, и действия компании при проведения таможней контроля в отношении товаров. Так, ни в коем случае нельзя игнорировать запросы таможенных органов о предоставлении дополнительных документов в рамках проводимых проверочных мероприятий. Даже если у компании нет каких-либо документов, то об этом необходимо сообщить таможне.

Нужно заметить, что довольно часто таможенные органы корректируют таможенную стоимость по каждой декларации на товары на совсем незначительные для крупного бизнеса суммы. В большинстве подобных случаев ни у кого не возникает желания вступать в спор с таможней по каждой подобной декларации из-за переплаты в 100 000 рублей. Однако переплаченные за несколько лет таможенные платежи постепенно превращаются в значительные суммы, которые будут совсем не лишними для компании в условиях нынешней экономической ситуации.

В таких случаях существует возможность вернуть переплату таможенных платежей, образовавшуюся за несколько лет, в рамках одного судебного процесса, а также взыскать проценты за несвоевременный возврат излишне уплаченных таможенных платежей.

Многие компании переживают за ухудшение отношений с таможней из-за инициирования участником ВЭД судебных споров. Но не нужно забывать, что у таможенных органов есть показатели по взысканным таможенным платежам, и в погоне за результатом таможенные органы часто принимают неправомерные решения. Однако статистику по возвращенным из бюджета платежам никто не ведет.

Нет такой категории споров, в которых таможня всегда бывает не права. Но есть категории, в которых таможне проще принять не совсем законное или совершенно необоснованное решение, например, споры по корректировке таможенной стоимости или по отказу в возврате излишне уплаченных таможенных платежей.

Если возникает ситуация с корректировкой таможенной стоимости — лучше проанализировать их правомерность и выбрать наиболее удобный способ защиты: оспорить одно решение по корректировке и постараться доказать таможне необоснованность корректировок на последующие поставки или постараться объединить несколько корректировок в одно судебное дело, но разными путями, оптимальными именно для конкретной компании.

Однозначно следует идти в суд, если компании было незаконно отказано в применении той или иной льготы по уплате НДС. Почти все такие дела разрешаются в пользу декларанта товаров.

Труднее обстоит дело со спорами по оспариванию решений по классификации, поскольку здесь важны совокупность действий и усилий, которые необходимо предпринять для доказывания в суде правильности заявленного компанией кода, а также правильно подобранный комплект документов, поскольку разница между кодом, который заявляет компания, и кодом таможни может определяться одной небольшой деталью.

Регулярно возникают процессы, связанные с оспариванием тех или иных действий таможни, например отказа в выпуске. Однако таможня часто пренебрегает установленным порядком, не оформляя отказ в письменной форме, что в дальнейшем сильно усложняет процесс доказывания.

Несмотря на все имеющиеся трудности во взаимоотношениях с таможенными органами, нужно отстаивать свои права и защищать свои интересы. Наша практика показывает, что в настоящее время добиваться правды в суде стало сложнее, чем, например, года два назад, но тем не менее все также возможно.