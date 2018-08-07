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Одна из самых успешных в стране. Губернатор МО оценил экономику московской агломерации
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Одна из самых успешных в стране. Губернатор МО оценил экономику московской агломерации 

360tv.ru 7 часов назад
Московская агломерация — одна из самых успешных в России с точки зрения вклада в ВВП страны. Об этом в интервью ТАСС рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Как отметил глава Подмосковья, за пять лет Москва и область внесли лепту в размере почти 20% валового внутреннего продукта. Это означает, что ежегодный совокупный экономический рост московской агломерации составляет порядка 4,5-4,7%.
Губернатор также добавил, что жители области неизбежно сравнивают качество жизни с Москвой и хотят испытывать те же ощущения, что и гуляющий по Никольской улице москвич. При этом регион располагает более скромным бюджетом, чем столица.
«Все же не надо забывать, что возможности у нас сильно разнятся. Денег в три раза меньше, территория же в 18 раз больше. Впрочем, какой прок сравнивать? Надо исходить из того, чем располагаешь, использовать каждую копейку», — подчеркнул глава региона.
По его словам, одна из важных сфер, куда направляются средства, — медицина. За пять лет финансирование здравоохранения в Подмосковье выросло со 120 до 170 миллиардов рублей. В результате все областные поликлиники были приведены в надлежащий вид, заключил губернатор.
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