Дворец спорта, теннисный корт и бассейн появятся на бульваре Комарова

Жители Северного жилого массива нуждаются в объектах спортивно-оздоровительного комплекса, заявил губернатор Ростовской области. «В этом районе обеспеченность спортивными сооружениями составляет всего 5,4% при том, что по Ростову этот показатель равен 44%» — сообщил он в эфире ДОН24.

Власти донской столицы решили создать спортивный кластер в границах бульвара Комарова. Он будет включать в себя Дворец спорта на несколько тысяч мест, футбольное поле, теннисный корт и бассейн. Необходимо также расположить неподалеку детский сад и школу, уверены проектировщики. Губернатор отметил, что тут может получиться хороший образовательно-спортивный кластер.

Впервые о подобном проекте заговорили более десяти лет назад, в 2006 году ООО «Центр плавания „Бассейны Дона“ вызвался разработать документацию и построить объекты. Однако проект был приостановлен из-за отсутствия у инвестора средств. Оценочная стоимость спортивно-оздоровительного кластера на СЖМ составила 5 млрд рублей.