Отчисления агрохолдинга в бюджет Курской области увеличены до 124 млн

АПХ «Мираторг» сообщает, что в первом полугодии 2018 года совокупные налоговые отчисления предприятий агрохолдинга, расположенных на территории Курской области, в региональный бюджет составили 124 млн руб., что на 33% больше аналогичного показателя предыдущего года.

Ежегодно предприятия агрохолдинга перечисляют миллионы рублей в областные и муниципальные бюджеты, что положительно влияет на социально-экономическую ситуацию в регионах, способствуют развитию сельских районов и муниципалитетов.

В Курской области сосредоточены вторые по величине свиноводческие мощности агрохолдинга — более 20 производственных площадок, а также молочная ферма и ферма по производству розовой телятины, зерновые компании, санветутильзавод, на которых трудоустроено порядка 1 900 человек. За первые шесть месяцев текущего года предприятия в совокупности перечислили более 332,2 млн руб. в федеральный и консолидированный региональный бюджет региона. А также порядка 102 млн в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования, что на 8,5% больше, чем в 2017 году.

«Деятельность предприятий агрохолдинга имеет большое значение для регионов как с экономической, так и социальной точки зрения. Агрохолдинг не только создает рабочие места для жителей сельской местности, в которой преимущественно расположены производственные площадки компании, но и перечисляет средства в виде налогов, которые используются, в том числе, на благоустройство и социальные нужды населения», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».