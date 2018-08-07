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ФСК ЕЭС упрочила связь энергосистем России и Казахстана
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ФСК ЕЭС упрочила связь энергосистем России и Казахстана 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") повысила надежность межгосударственного транзита электроэнергии в Казахстан. Завершился ремонт линии электропередачи 500 кВ «Ириклинская ГРЭС — Житикара», обеспечивающей переток 350 МВт мощности между энергосистемой Урала и Костанайской областью.
Протяженность ЛЭП составляет 196 километров, из них 104 находятся в зоне ответственности ФСК ЕЭС. Специалисты заменили изоляторы и дистанционные распорки, отремонтировали заземляющие устройства опор и провели диагностику состояния петель анкерных плит с U-образными болтами. Установлено более 10 километров нового грозотроса, защищающего объект от прямых ударов молнии.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ФСК ЕЭС, ранее была начата реконструкция системы плавки гололеда на другой высоковольтной ЛЭП, связывающей энергосистемы Волги и Казахстана — 220 кВ «Кинель — Уральская». На линии монтируется оборудование, позволяющее в режиме реального времени контролировать и оперативно ликвидировать образование гололеда на проводах. Работы планируется завершить к концу года.
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