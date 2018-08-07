Кабмин одобрил поправки к НК, по которым налогового агента освободят от пеней и штрафов, если он обнаружил неуплату НДФЛ и перечислил налог в бюджет до того, как недостачу найдет налоговая.
Инициировало поправки судебное разбирательство. Компания в течение года платила НДФЛ с опозданием, однако все опоздания фирма устранила до конца года и уплатила положенные пени. Фискалы, тем не менее, выписали штраф: ведь уточненку фирма не подавала, а значит, освобождения от штрафа не положено. КС РФ, тем не менее, постановил, что в подобной ситуации налоговики неправы, а штраф без учета обстоятельств противоречит конституции. Просрочка может быть вызвана, к примеру, техническими причинами, а не по вине налогового агента.