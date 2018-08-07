Если недостача по НДФЛ устранена — штрафа не будет

Кабмин одобрил поправки к НК, по которым налогового агента освободят от пеней и штрафов, если он обнаружил неуплату НДФЛ и перечислил налог в бюджет до того, как недостачу найдет налоговая.