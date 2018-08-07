Тариф для ленивых в Курске

Как в областном центре рассчитывают стоимость ремонта и содержания жилья

«За что мы платим?» — возмущаются многие куряне, получая счета за ремонт и содержание многоквартирных домов. Подъезды не ремонтируются, лампочки в них не горят, двор не подметают, а деньги требуют. Действительно, за что? В управляющих компаниях на этот вопрос зачастую одна отговорка — на счёте дома нет денег, т.к. не все собственники квартир платят за жилищную услугу. На наш взгляд, этот извечный спор будет длиться до тех пор, пока все, а не единицы начнут проявлять интерес к тому, что творится за порогом квартиры.

— Люди у нас в общей массе настолько инертны, что растормошить их даже для проведения общего собрания проблематично, не говоря уже о более сложных вещах, — говорит руководитель правозащитной организации «Народное ЖКХ» Игорь Стебеняев. — Этим пользуются многие курские управляющие компании, подгоняя расценки на ремонт и содержание в домах под общегородские тарифы, установленные для муниципального жилья. Т.е. стригут всех под одну гребёнку.

Огульный подход

Действительно, если собственники не проголосовали за эти тарифы на общем собрании, они платят за содержание дома по стоимости, установленной решением Курского городского Собрания от 25.11.2014 № 178-5-ОС. Его можно узнать на сайте городской администрации — 12,9 рубля с квадратного метра для домов до 5 этажей, и 15,62 руб. для многоквартирных домов свыше 5 этажей.

Как подходят чиновники из городской администрации к расчётам, чем мотивируют эти цифры, не меняющиеся годами, понять невозможно. Возможно, они руководствуются Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда, утверждёнными приказом Госстроя РФ N 303 от 28.12.2000 года? Тогда почему для всех жилых домов Курска получились одинаковые тарифы? Учитывают ли специалисты администрации в своих расчётах тип жилого дома, срок его эксплуатации, степень износа и другие особенности, влияющие на стоимость работ по ремонту и содержанию здания? Вряд ли.

Подход муниципалитета перехватили управляющие компании (УК) Курска. Во всяком случае, такой вывод можно сделать, проанализировав сайты курских УК.

Попали в Казань

Сделаем по ходу небольшую ремарку о содержании этих информационных ресурсов. Разобраться в некоторых архисложно. Это просто квест не для слобонервных. Многие в разделе «тариф на ремонт и содержание» просто копируют вышеупомянутый документ с сайта городской администрации с расценками 12,9 и 15,62 руб. за метр. У других и такой информации вообще нет, а некоторые сайты даже не открываются. Есть и анекдотический пример. В списке управляющих компаний, размещённом на сайте городской администрации, есть ссылки на порталы курских УК. Если перейти по ссылке ООО УК «Мой Дом» www.uk-moydom.ru (в списке под № 55), вы попадёте на сайт одноимённой УК г. Казани. В реальности, курская «управляйка», если верить сайту горадминистрации, находится на пр. Энтузиастов, 1А.

Заложники приватизации

— Существует ещё одна проблема с расчётами тарифов — это их применение для обслуживания 6 или 12-квартирных двухэтажных домов, — комментирует ситуацию Игорь Стебеняев. — Как по таким расценкам обслуживать двухэтажные домики на КЗТЗ, Аккумуляторном, Обоянской, если суммы сборов очень малы?

Во время массовой приватизации жилья люди оформляли в собственность всё, даже комнаты в общежитиях. Теперь, кроме квартир, у них появилась головная боль с содержанием и ремонтом общего имущества.

— При муниципальном тарифе там ничего нельзя сделать, — рассказывает правозащитник. — Вот пробел в законодательстве. И эти дома, получается, и даром никому не нужны. Те, УК, кто их берёт, получают мину замедленного действия. Не будут выполнять минимальный перечень работ по содержанию согласно постановлению № 290 их накажут, а будут выполнять — получат убытки. На капремонт такие дома соберут деньги лет через 40. Проблема есть, но о ней молчат.

Опыт соседей

Орёл и Липецк оказались немного продвинутей в вопросах образования жилищных тарифов. «КИ» связались по телефону с директором липецкой управляющей компании «Октябрьская» Сергеем Аксёновым . Ранее он работал в коммунальной сфере Курска, поэтому ему есть с чем сравнивать.

— Мне известно, что в Курске тариф на содержание жилья устанавливает горсобрание. В Липецке это невозможно, потому что орган местного самоуправления устанавливает его только в том случае, если дом выставляют на конкурс для выбора управляющей компании. Например, УК лишили лицензии, после чего дом выставили на торги, в таком случае администрация рассчитывает тариф на содержание.

Был случай, когда в нашем управлении было два пятиэтажных общежития с тарифом на ремонт и содержание. Мы пытались поднять его немного, так как они были убиты, и чтобы привести их в нормальный вид, такого размера взносов было мало, но люди были против. Мы отказались от них, вычеркнув из лицензии. В итоге их выставили на торги, и муниципалитет рассчитал им реальный тариф на содержание по 28 рублей с метра. Кстати, мы выиграли конкурс и отремонтировали здания.

— Как у вас определяют размер взносов за жилищные услуги?

— В нашей компании тарифы на ремонт и содержание рассчитываются индивидуально на каждый дом. Два соседних одинаковых дома могут иметь разные тарифы. Например, на ул. Катукова, №№ 34 и 36. В первом (34-ом) тариф на содержание составляет 16,07 руб. с квадратного метра жилья, в другом — 18,09 руб.

— Почему разные расценки? В чём особенность: дома разного года постройки?

— Они одногодки. Но техническое состояние дома на Катукова, 34 намного лучше, чем в соседней многоэтажке, и на этом доме, соответственно, нужно выполнить меньше работ.

Также многое зависит от людей, живущих в этих домах. В 34-ом жители поактивнее, и совет дома выполняет свои функции более эффективно. Они добиваются различных грантов, субсидий, участвуют в программах по благоустройству жилья, смотрят за содержанием домового имущества. Кстати, вот показательный пример роли совета дома. В 36-ом доме народ более инертный, мы предлагаем им различные проекты по улучшению состояния дома, но воспринимаются они с прохладой.

Самый маленький тариф в нашей компании — 11,4 рубля для 5-этажки, максимальный — 18,9 руб. для 10-этажки.

— Как часто меняется размер платы на содержание дома, кто её рассчитывает и согласовывает?

— Мы пересматриваем тарифы по мере необходимости. Последние два с половиной года этого не делали, сейчас видим, что пришла пора. В Липецке управляющие компании самостоятельно не решают, изменять тарифы или нет. Все изменения по увеличению или уменьшению суммы выносятся на обсуждение собственникам.

— Вы не оговорилась насчёт уменьшения тарифа?

— Нет. В нашей компании из 62 домов в четырнадцати недавно закончили капремонт, ещё один в стадии завершения. По некоторым из них мы сейчас проводим собрания с предложением уменьшения платы за ремонт и содержание. Был тариф 15,35 рубля, мы предлагаем жителям снизить его до 13 рублей. Там реально нечего делать за 15 рублей, инженерные системы заменили, крыши тоже, фасады новые. Не по всем домам, где провели капремонт, идёт снижение, но, если есть возможность снизить, мы предлагаем это. Смотрим на реальные затраты и не ставим цели заработать любой ценой.

— Как липецкие собственники квартир воспринимают предложения об увеличении тарифа на содержание?

— Люди всегда на повышение смотрят отрицательно. И это нормальная реакция для любого города. Ведём разъяснительную работу, рассказываем, показываем расчёты. В большинстве случаев собственники, когда понимают, почему нужна именно такая сумма, соглашаются с нашими доводами и голосуют за разумное повышение. Мы считаем, что УК должна рассчитать экономически обоснованный тариф на каждый дом, а не на серию домов, как делается в Курске, и этот тариф предложить собственникам жилья на утверждение.

Чтобы плата за ремонт и содержание сильно не повышалась, нужно активно использовать деньги капремонта. У нас на всех домах 24-го микрорайона открыты спецсчета по формированию взносов на капремонт. Мы предлагаем жителям использовать их по назначению. Они проводят собрания, принимают решения, меняют окна, делают крыши. Так, в 34-ом доме установили автоматизированные тепловые пункты. Теперь зимой в этом доме платят за отопление примерно на 25-30% меньше, чем в соседних домах, которые находятся на одной линии тепломагистрали. На подходе ещё два дома, где установим современное оборудование.

Справедливости ради скажем, что в Курске есть УК, где тарифы на ремонт и содержание рассчитывают индивидуально для каждого дома. Это «ТСЖ — Уютный дом», «Курск-Жилсервис», и несколько других. Но их пока единицы.

Валерий Денисов