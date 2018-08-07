Вологжанин расплатился с долгами, когда не смог выехать из России

Желание отдохнуть за рубежом стал поводом для оплаты долгов. Вологжанин не смог покинуть пределы России из-за ограничения выезда.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, мужчина накопил долг в 40 тысяч рублей перед департаментом имущественных отношений. Так как от оплаты вологжанин уклонялся, судебные приставы ограничили ему выезд из страны. Зная об этом, житель города все же купил тур заграницу. В итоге на таможне ему не разрешили покинуть страну.

Оплачивать долг пришлось другу должника. Он приехал в отдел судебных приставов и внёс необходимую сумму. Только после этого ограничение сняли.