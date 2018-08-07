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Вологжанин расплатился с долгами, когда не смог выехать из России
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Вологжанин расплатился с долгами, когда не смог выехать из России 

Вологда.рф 6 часов назад
Фото: Вологда.рф
Желание отдохнуть за рубежом стал поводом для оплаты долгов. Вологжанин не смог покинуть пределы России из-за ограничения выезда.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, мужчина накопил долг в 40 тысяч рублей перед департаментом имущественных отношений. Так как от оплаты вологжанин уклонялся, судебные приставы ограничили ему выезд из страны. Зная об этом, житель города все же купил тур заграницу. В итоге на таможне ему не разрешили покинуть страну.
Оплачивать долг пришлось другу должника. Он приехал в отдел судебных приставов и внёс необходимую сумму. Только после этого ограничение сняли.
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