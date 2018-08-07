В Калининграде нестационарную торговлю выживают с придомовых территориий

Мой Калининград. В Калининграде на территории дворов жилых зданий размещение летних кафе, торговых палаток, ларьков, предприятий по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви и других торговых или производственных нестационарных объектов запрещено, даже при положительном решении собственников жилья и земельных участков.

Об это собкору в Калининграде сегодня, 7 августа 2018 года, сообщили в пресс-службе городской администраци.

Как заявлено, размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на придомовых территориях является незаконным. При нарушении этого правила НТО подлежат демонтажу.

Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельном участке, находящемся в частной собственности, устанавливается собственником земельного участка с учетом требований, определенных законодательством РФ. Эта норма зафиксирована федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (№381-ФЗ от 28.12.2009 г. (часть 7).

Как утверждается, российским законодательством в сфере земельного права и градостроительства установлено, что на земельных участках жилой застройки разрешается размещение объектов, только необходимых для обслуживания жилой застройки, а также связанных с проживанием граждан, не причиняющих вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушающих права жителей, не требующих установления санитарной зоны.

Как сообщено, в Калининграде имеются прецеденты, когда получив на общем собрании собственников жилья согласие на размещение в их дворе, например, торговой палатки или небольшого предприятия по ремонту бытовой техники, представители малого бизнеса устанавливают нестационарные объекты и начинают вести предпринимательскую деятельность. Иногда предприниматели, чтобы получить согласие собственников жилья и земельных участков под домами, обещают помочь с благоустройством.

Тем не менее, это не отменяет запреты, наложенные на подобное явление санитарными правилами и нормами. Пунктом 2.10 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» четко прописано, что на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых.

Утверждается, что размещение НТО на земельных участках, образованных под многоквартирными жилыми домами не допускается ни при каких условиях, даже, повторимся, при принятии решения собственниками земельных участков.