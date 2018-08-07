Смольный обещает улучшить транспортную ситуацию в Мурино к 2021 году

Значительное улучшение транспортной ситуации в Мурино наступит к 2021 году. Об этом заместителю руководителя фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Надежде Тихоновой в ответ на ее запрос сообщили чиновники Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Исполняющий обязанности председателя КРТИ Андрей Семчанков сообщает, что с профильными ведомствами правительства Ленинградской области ведутся консультации по решению проблемы обеспеченности жителей Мурино комфортным транспортным сообщением с Петербургом.

Со своей стороны 78 регион намеревается в 2021-2022 годах построить новый участок Северного проспекта от ул. Руставели до Шафировского пр. и транспортную развязку на пересечении Северного пр. и ул. Руставели. В городском бюджете на 2019 год петербургские власти намерены предусмотреть средства для финансирования проектирования этих объектов. В 2022-2024 годах КРТИ планирует построить новый участок Васнецовского проспекта от перспективной пробивки Северного проспекта до Чарушинской улицы с путепроводом через КАД. За счет средств застройщика этой территории — ООО «ЛСР. Недвижимость — СЗ» рассматривается возможность реконструкции перекрестка Муринской дороги и Пискаревского проспекта со строительством светофора.

Также 3 августа заместитель начальника ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ Игорь Глазырин сообщил Надежде Тихоновой, что ремонт Токсовского тоннеля, который длится уже более года, вошел в финальную стадию и к 1 декабря все работы будут завершены.

»Надеюсь, что активизирующаяся в эти дни работа по реализации Концепции агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2030 года с перспективой — до 2050 года поможет этому процессу. До 1 октября будет сформирована соответствующая рабочая группа, целью которой станет разработка общей схемы территориального планирования двух субъектов и создание формата конструктивного взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области по градостроительным вопросам», — комментирует Надежда Тихонова.