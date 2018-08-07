Связанные одной целью: как выбрать правильного партнера

Природа корпоративного конфликта такова, что предпосылки для его возникновения присутствуют уже в момент создания практически любой компании, даже семейной. Это неудивительно, поскольку любой бизнес создается людьми, а человеческие отношения лежат в основе любого конфликта. Успешная корпорация может стать жертвой амбиций или непрофессионального подхода к ведению бизнеса со стороны своих акционеров и каким бы ни был энтузиазм при создании компании, надо сразу задумываться о том, что пути ее основателей могут разойтись. Наша практика говорит о том, что конфликт можно погасить у его истоков в том случае, если научиться договариваться еще в начале пути и придерживаться следующих принципов:

Выбирайте правильного партнера

«Ничего личного, только бизнес» — гласит известная поговорка. Но на самом деле все не так или не всегда так. Бизнес создают люди, так что главная основа долгосрочного партнерства — человеческие отношения. Если между людьми нет «химии», а есть только желание быстрого обогащения, начинать точно не стоит. С партнером должно быть комфортно, с ним нужно не только зарабатывать деньги, но и разделять морально-этические ценности, которые зачастую являются лакмусовой бумажкой при прохождении развилок принятия ключевых решений. Бизнес постоянно проверяет отношения на прочность, и возможность на всем горизонте сотрудничества опереться на партнера может оказаться важнее умения получать мгновенный финансовый результат или проводить хитроумные операции. Всегда возникают ситуации, когда можно много заработать, или, наоборот, много потерять, и здесь важно ощущать поддержку и понимание партнера вне зависимости от исхода дела. Если уже в начале пути начинаются выяснения отношений или выясняются принципиальные разногласия в жизненных взглядах, лучше разойтись — ничем хорошим такой бизнес, скорее всего, не закончится. Однако выбор правильного партнера — залог прочным и успешным альянсам, которые существуют много лет, и рынок воспринимает их участников как единое целое. Например, это партнерство акционеров «Евраза» Александра Абрамова и Александра Фролова.

Доверяйте бумаге

Россия — страна понятийных договоренностей, и многочисленные корпоративные конфликты, в разрешении которых мы принимали участие, тому пример. В отличие от западной бизнес среды, где все регламентируется подписанными соглашениями или сложившейся юридической практикой, которая устные заверения зачастую приравнивает к письменным, у нас привыкли полагаться на честное слово и крепкую дружбу. Однако это не всегда работает, и этому масса подтверждений — например, конфликт между основателями крупной рыбной компании «Норебо» Виталием Орловым и Александром Тугушевым. Последний обвиняет бывшего партнера в нарушении как раз понятийных договоренностей. Если бы эти претензии были своевременно подкреплены юридическими документами, то и самого конфликта можно было бы избежать. Именно поэтому начинать партнерство необходимо с обычного закрепления долей в акционерном капитале. Но помимо закрепления формальных юридических прав, стоит формировать акционерные соглашения, которые бы регулировали все вопросы, которые напрямую не прописаны в корпоративном законодательстве. Это вопросы, связанные с ролью акционеров, механизмами оценки бизнеса, условиями входа в бизнес и выхода из него, разные формы заимствований и получения экономических благ. Они нужны для того, чтобы исключить возможность разного прочтения сторонами существующих законодательных актов. Сейчас такие акционерные соглашения можно формировать и в российском праве, что проще и понятнее многим бизнесменам, тогда как раньше, когда эта практика была не так распространена ей пользовались только крупнейшие компании, которые заключали соглашения по английскому праву, из-за чего так много судебных процессов до сих пор проходит в Лондоне или Стокгольме.

Михаил Прохоров, Андрей Мельниченко и Квалифицированный юрист сегодня может помочь реализовать все договоренности в российской юрисдикции и структурировать все важные элементы акционерного соглашения вплоть до цивилизованного выхода из бизнеса. Благодаря юридическим договоренностям безболезненно разошлись и поделили многомиллиардные активы Владимир Потанин Сергей Попов . В то же самое время есть немало случаев, когда значительно меньший бизнес становится предметом многолетних юридических споров, из-за чего страдает не только партнерство, но и сама компания — никто не хочет инвестировать в конфликтную историю.

Выбирайте общую цель

В тех случаях, когда акционеры принимают активное участие в управлении бизнесом, что характерно для российских компаний, они должны быть объединены одной целью, они должны четко понимать, ради чего вкладывают силы и средства. Если между партнерами нет единства в целеполагании, если каждый из них преследует свои интересы, то со временем это неизбежно приведет к конфликту. Самый распространенный пример — один из акционеров настроен на длинный горизонт инвестирования, а другой хочет получать высокий текущий доход и не заинтересован в долгосрочных инвестициях. Это классическая ситуация, которая приводит к спорам по размеру дивидендов, по капитальным вложениям. Кому-то достаточно стать региональным лидером, а другой партнер хочет создать национальную компанию и здесь все сводится к желанию брать на себя дополнительные риски за экспансию.

Поэтому надо сразу договариваться о том, какая цель впереди, насколько оба партнеры готовы рисковать, иначе большую компанию не построить. Другим решением, очень эффективным, но исторически не популярным у нас в стране, может быть передача управления профессионалам — советам директоров и менеджменту, тогда роль акционеров становится более регламентированной и не мешает операционному развитию компании.

В любом случае для того, чтобы избежать конфликта, нужно иметь механизмы комфортного выхода акционеров из капитала компании, чтобы была понятная оценка доли партнера, сроки и механизм ее выкупа.

Распределите полномочия

Когда вы уже определились с партнерами и оформили отношения с ними на бумаге, желательно распределить роли и принципы управления компанией. Дружеские отношения должны сопровождаться четким пониманием того, кто и какой вклад будет вносить в бизнес. Кто-то может быть финансистом, кто-то коммуникатором, а кто-то отвечать за продажи или выполнять представительскую функцию. Все партнеры должны принимать заранее оговоренное по форме и содержанию активное участие в деятельности фирмы, иначе между ними будут возникать разногласия и неизбежно найдутся недовольные разным вкладом участников в процесс. И исходя из вклада партнеров в управление компанией должны фиксироваться принципы материального вознаграждения в увязке с дивидендными доходами акционеров. Один из наиболее ярких примеров российской реальности — это когда один из партнеров доверяет наемным сотрудникам, а другой активно вмешивается в операционный процесс или даже сам занимается микроменеджментом. Другая крайность — когда человек полностью отходит от дел и переходит в разряд «спящих» акционеров, пуская стратегические вопросы, такие как кадры, инвестиции итд на самотек. Многие, получив первые плоды успеха от бизнеса забывают, что быть акционером — это такая же работа, как и любая другая: стоит ее забросить и бизнес будет под угрозой исчезновения.

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