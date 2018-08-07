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Консультанты Пенсионного фонда примут обитателей Погоста
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Консультанты Пенсионного фонда примут обитателей Погоста 

Калуга 24 5 часов назад
Фото: Калуга 24
Мобильная клиентская служба областного отделения Пенсионного фонда России в августе посетит девять населенных пунктов Калужской области. 7 августа получить консультацию по пенсионным вопросам смогут жители деревень Лужница и Зимницы Куйбышевского района, 9 августа — жители села Восток и жители деревень Черная грязь и Грибовка. 14 августа консультанты ПФР приедут в пригород Калуги поселок Куровской, а 15 августа — в Обнинск. 16 августа специалисты ПФР намерены провести прием жителей деревень Манино и Погост Людиновского района. В пресс-службе отделения ПФР по Калужской области напомнили, что выездные приемы — это не единственная возможность для жителей отдаленных районов получить консультацию специалиста. Задать вопрос можно на сайте Пенсионного фонда, а через портал электронных услуг ПФР — подать заявление о назначении пенсии или изменении способа ее доставки. Для этого необходимо использовать свою учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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