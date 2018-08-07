В Саратове купили кошку за 88,8 тысячи рублей

Специалисты компании Avito проанализировали статистику продаж домашних животных в Саратове. Сегодня, 7 августа, специалисты поделились своим исследованием с ИА «Свободные новости»

Как подчеркнули аналитики, саратовцы чаще всего покупают кошек британской и шотландской породы. За ними следуют канадские сфинксы и мейн-куны, а замыкают пятерку «бенгальцы». Средняя цена за «шотландцев» около 1,5 тысячи рублей, «британцы» обойдутся покупателям немногим больше — 1,7 тысячи.

Самой дорогой проданной кошкой в прошлом году стала кошка породы петерболд. Эта русифицированная порода сфинкса выведенна в Санкт-Петербурге. Специалисты Avito отметили, что покупатель отдал за кошку 88,8 тысяч рублей.

В рейтинге городов по числу покупок кошек на сайте Саратов занял восемнадцатое место. В тройке лидеров списка оказались Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. По индексу популярности кошек (отношение покупок кошек по числу покупок собак) Саратов занял 15-е место.

Эксперты отметили, что всего с начала прошлого года россияне купили около 530 тысяч кошек. В рейтинге поисковых запросов на Avito коты также существенно обошли собак.