Общественные слушания по второй очереди Академического района Екатеринбурга пройдут в Сети

ТАСС , 7 августа. Впервые общественные слушания в Екатеринбурге пройдут в Интернете и по электронной почте, предметом внимания станет проект застройки второй очереди Академического — самого молодого района уральского мегаполиса. Как сообщает портал akademekb.ru, замена привычных публичных слушаний на обсуждение в Сети стала возможной благодаря изменениям, которые в июне внесла Госдума в Правила землепользования и застройки. Новая редакция упраздняет очную встречу с чиновниками и застройщиками, заменяя её процедурой переписки. На обсуждение вынесут проект планировки и межевания территории 11, 12, 16, 17 и 31 кварталов второй очереди Академического. Общая площадь жилой застройки составит 92,6 га. Еще около 20 га займут участки вдоль перспективной улицы Верхнеуфалейская, предназначенные под производственные и инженерно-транспортные предприятия. Общественные обсуждения пройдут на сайте Администрации с 31 июля по 11 сентября. Вносить на рассмотрение свои предложения и замечания смогут зарегистрированные участники в период с 7 по 21 августа тремя способами: посредством официального сайта (екатеринбург.рф); в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга; посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, которая в этот период будет размещена в здании горадминистрации.

"Предварительно необходимо пройти индентификацию и предоставить в Администрацию Екатеринбурга сведения о себе — фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации), с приложением документов, подтверждающих такие сведения", — сказано в сообщении. Финальный проект второй очереди был утверждён в 2016 году. Принципиальное отличие концепции второй очереди от первой состоит в идее полукольцевой дорожной системы. Предполагается, что транспортная сеть второй очереди будет возведена по радиальному принципу, что позволит в перспективе избежать организации транзитных проездов через район и создаст жителям более комфортные условия для проживания. Всего во второй очереди планируется построить свыше 4 млн кв. метров жилья. Предполагается, что численность населения второй очереди превысит 150 тыс. человек,

О районе «Академический»

Район Академический — крупнейший в Европе градостроительный проект, реализуемый на юго-западе Екатеринбурга российским девелопером — группой компаний «КОРТРОС» (до ребрендинга в марте 2013 года — девелоперская компания «Ренова-СтройГруп»). На территории площадью 1,3 тыс. га возводится район, в котором будут проживать более 325 тыс. жителей. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры — 4 млн кв. м. Архитекторы проекта — бюро Valode & Pistre architectes. Строительство района будет осуществляться до 2025 года.

"Академический" входит в число экспериментальных инвестиционных проектов КОТ, включенных правительством РФ в программы государственной поддержки массового жилищного строительства. Градостроительная концепция района была удостоена «Серебряного диплома» XIV Международного фестиваля «Зодчество 2006», на котором были представлены лучшие архитектурные произведения 2004-2006 годов.

АО «РСГ Академический».

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