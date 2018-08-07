«Стабильно»: В Орловской области с реализации сняли полтонны рыбы

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные проверок качества рыбы и морепродуктов за первые шесть месяцев 2018 года. В целом ситуацию в сфере оборота этих продуктов питания в ведомстве оценили как стабильную.

Специалисты проверили 146 объектов торговли. Одна проба продукции не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, а 11 — требованиям по содержанию глазури. Из оборота изъяты 0,535 тонны рыбы и морепродуктов, которые были без маркировки, документов, подтверждающих безопасность, закрыты глазурью не по нормативу.

К административной ответственности привлечены 122 виновных лица. Общая сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В малоархангельских магазинах нашли 30 килограммов просрочки