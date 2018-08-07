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«Стабильно»: В Орловской области с реализации сняли полтонны рыбы
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«Стабильно»: В Орловской области с реализации сняли полтонны рыбы 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало данные проверок качества рыбы и морепродуктов за первые шесть месяцев 2018 года. В целом ситуацию в сфере оборота этих продуктов питания в ведомстве оценили как стабильную.
Специалисты проверили 146 объектов торговли. Одна проба продукции не соответствовала требованиям по микробиологическим показателям, а 11 — требованиям по содержанию глазури. Из оборота изъяты 0,535 тонны рыбы и морепродуктов, которые были без маркировки, документов, подтверждающих безопасность, закрыты глазурью не по нормативу.
К административной ответственности привлечены 122 виновных лица. Общая сумма штрафов составила более 600 тысяч рублей.
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Сообщение «Стабильно»: В Орловской области с реализации сняли полтонны рыбы появились сначала на РИА 57.
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