Костромскую управляющую компанию заставили работать только через суд

В Костроме государственная жилищная инспекция по суду заставила управляющую компанию должным образом обслуживать многоквартирный дом на улице Ленина, сообщает пресс-служба губернатора.

Инспекция провела проверку работы ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства №2». Оказалось, что в доме №102/45 по улице Ленина несущие конструкции находятся в плохом состоянии, но компания не спешит их ремонтировать.

Представители инспекции выдали управляющей компании предписание отремонтировать конструкции и не подвергать жизнь людей опасности. Но руководитель УК обратился в суд и сказал, что требования неправомерны, потому что эксперты рекомендовали всего лишь вести мониторинг состояния несущих конструкций.

Суд расценил, что предписание инспекции справедливым, поэтому управляющей компании придется провести ремонт.