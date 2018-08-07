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Костромскую управляющую компанию заставили работать только через суд
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Костромскую управляющую компанию заставили работать только через суд 

k1news.ru 5 часов назад
Фото: k1news.ru
В Костроме государственная жилищная инспекция по суду заставила управляющую компанию должным образом обслуживать многоквартирный дом на улице Ленина, сообщает пресс-служба губернатора.
Инспекция провела проверку работы ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства №2». Оказалось, что в доме №102/45 по улице Ленина несущие конструкции находятся в плохом состоянии, но компания не спешит их ремонтировать.
Представители инспекции выдали управляющей компании предписание отремонтировать конструкции и не подвергать жизнь людей опасности. Но руководитель УК обратился в суд и сказал, что требования неправомерны, потому что эксперты рекомендовали всего лишь вести мониторинг состояния несущих конструкций.
Суд расценил, что предписание инспекции справедливым, поэтому управляющей компании придется провести ремонт.
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