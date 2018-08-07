Липы, барбарис и сирень: на озеленение двух районов Ростова потратят 7 млн рублей

На озеленение улиц Железнодорожного и Кировского района власти донской столицы готовы потратить 7 млн рублей. Соответствующие заявки появились на сайте госзакупок. Из них 3 017 792 рублей оцениваются работы в Кировском районе, и в 3 883 591 рублей — озеленение Железнодорожного района.

Согласно техдокументации, подрядчик должен не только высадить растения, но и ухаживать за ними до конца года. В центре Ростова высадят клены, липа, каштаны и другие деревья. А клумбы украсят георгины, петунии, тюльпаны и кусты сирени. Зеленые насаждения появятся на улицах Ульяновской, Донской, Левобережной, Красноармейской, Большой Садовой и многих других. Срок выполнения работ — до конца ноября.