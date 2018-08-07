«Истина не в вине». Участники проекта «Трезвая Россия» установили щит и информационные плакаты о запрете употребления алкоголя в общественных местах

«Истина не в вине». Участники проекта «Трезвая Россия» установили щит и информационные плакаты о запрете употребления алкоголя в общественных местах«Пьяному море по колено, а лужа по уши», гласит пословица, но используют ее именно в усеченном варианте для извинения собственного нездорового пристрастия. Такова человеческая природа: искать оправдания собственным порокам, облагораживая их, выставляя в более выгодном свете. Всем известно, что пить дурно, да и для детей пример не положительный, но почему-то пить не перестают…

Участники проекта «Трезвая Россия» на городском пляже Махачкалы установили щит и расклеили информационные плакаты о запрете курения и употребления алкоголя в общественных местах.

«Это напоминание обществу, что существуют федеральные законы о запрете курения, распития алкогольных напитков, но, видимо, люди не знают эти законы и продолжают их нарушать. Мы хотим донести до общества, что данный закон существует, а законы должны работать», — говорит Шамиль Магомедгаджиев, один из организаторов проекта.

Акция будет продолжаться, инициаторы проекта намерены установить аналогичные щиты и плакаты не только на пляжах, но и в городских парках, местах отдыха горожан. «Места отдыха предназначены для всех категорий граждан, нарушать общественный порядок, законы недопустимо».

Жители города отнеслись положительно к данной акции, так «Люди встретили нас с радостью, нашлись добровольцы, которые помогли установить щиты, показали места, где слайды будут особенно уместны», — рассказал Шамиль Магомедгаджиев.

Данные акции проводятся в рамках акции рамках Федерального проекта «Трезвая Россия». Основные цели проекта — борьба с алкоголизмом и популяризация здорового образа жизни.