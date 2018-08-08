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Новосибирцы любят кошек меньше, чем остальные россияне
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Новосибирцы любят кошек меньше, чем остальные россияне 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Количество кошатников в России выше, чем собачников, однако в Новосибирске все с точностью до наоборот — здесь любителей собак больше. Такая же ситуация в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Иркутске.
«Эксперты Avito проанализировали статистику продаж домашних питомцев и выяснили, что с начала 2017 года россияне купили около 530 тысяч кошек, что на 13% больше, чем было продано собак за аналогичный период», — говорится в сообщении.
Так, самыми популярными породами оказались шотландские и британские кошки. Кроме того, россияне предпочитают мейн-кунов, бенгальских кошек и бесшерстных канадских сфинксов. В среднем по объявлениям в июле кошку можно было купить за 2,5 тысячи рублей, а собаку — за 9,2 тысячи рублей.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Аналитики определили соотношение кошатников и собачников в России».
Впрочем, любителей кошек в Новосибирске все же немало, здесь периодически проходят кошачьи выставки. Ранее VN.ru опубликовал богатую фотоподборку самых ярких представителей на выставке «Гран-При Сибири 2018» — мейн-кунов, британцев, бенгальцев, сфинксов и многих других.
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