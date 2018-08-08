Новосибирцы любят кошек меньше, чем остальные россияне

Количество кошатников в России выше, чем собачников, однако в Новосибирске все с точностью до наоборот — здесь любителей собак больше. Такая же ситуация в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Иркутске.

«Эксперты Avito проанализировали статистику продаж домашних питомцев и выяснили, что с начала 2017 года россияне купили около 530 тысяч кошек, что на 13% больше, чем было продано собак за аналогичный период», — говорится в сообщении.

Так, самыми популярными породами оказались шотландские и британские кошки. Кроме того, россияне предпочитают мейн-кунов, бенгальских кошек и бесшерстных канадских сфинксов. В среднем по объявлениям в июле кошку можно было купить за 2,5 тысячи рублей, а собаку — за 9,2 тысячи рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Аналитики определили соотношение кошатников и собачников в России».