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В Псковской области появятся два рыбзавода
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В Псковской области появятся два рыбзавода 

Псковская губерния 5 часов назад
Московское ООО «Галактика-О», принадлежащее Владимиру Олину, построит в Псковской области два рыбозавода за 355 млн рублей. Один из заводов будет выращивать радужную форель и производить красную икру, второе предприятие займется выращиванием личинок сига и щуки. Об этом пишет «ПРОВЭД». Отметим, один из заводов разместится в Гдове (его стоимость оценивается 150 млн рублей), а второй завод появится на озере Велье в Опочецком районе (205 млн рублей). Сроки завершения строительства обоих заводов — 2021 год. Завод в Гдове будет заниматься разведением судака, ежегодно производить 3 млн личинок сига и 1 млн личинок щуки. Завод в Опочецком районе займется разведением радужной форели. Его годовая мощность оценивается в 500 тонн форели, а также в 20 тонн красной игры.
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