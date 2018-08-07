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Дольщики «Трех китов» в преддверии Дня строителя организовали пикеты
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Дольщики «Трех китов» в преддверии Дня строителя организовали пикеты 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Они делают это в преддверии заседания наблюдательного совета новостроек Ленобласти, назначенного на 9 августа, четверг. Сдача объекта (застройщик — компания «Лидер Групп») задерживается уже на два года.
«Мы устали ждать — объяснила ФедералПресс дольщица Наталья. — Строили-строили, в итоге — только коробка, внутри — пусто, а мы платим и платим — выполняем обязательства по итотечным кредитам. Где справдливость?»
По ее словам, дольщики неоднократно организовывали одиночные пикеты у офиса «Лидер Групп», а теперь надеясь на то, что в преддверии Всероссийского дня строителей их заметят представители власти, приходят к зданию правительство, на Суворовский,67.
Напомним, что около полутора лет назад Госстройнадзор Ленобласти рассматривал возможность выдачи предписания об отмене разрешения на строительство ЖК «Три кита» компании «Лидер Групп» в Мурино. Причиной стало отсутствие у застройщика документального подтверждения технических условий подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.
Как сообщают сегодня на своей страничке в соцсети обманутые дольщики, областные чиновники объясняют, что сейчас у застройщиков остаются проблемы с оформлением разрешительных документов на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, странным образом, в документации не прописано назначение детсада, а это не гарантирует впоследствии его использование в качестве социального объекта.
Фото: Александр Телегин
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