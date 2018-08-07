Дольщики «Трех китов» в преддверии Дня строителя организовали пикеты

Они делают это в преддверии заседания наблюдательного совета новостроек Ленобласти, назначенного на 9 августа, четверг. Сдача объекта (застройщик — компания «Лидер Групп») задерживается уже на два года.

«Мы устали ждать — объяснила ФедералПресс дольщица Наталья. — Строили-строили, в итоге — только коробка, внутри — пусто, а мы платим и платим — выполняем обязательства по итотечным кредитам. Где справдливость?»

По ее словам, дольщики неоднократно организовывали одиночные пикеты у офиса «Лидер Групп», а теперь надеясь на то, что в преддверии Всероссийского дня строителей их заметят представители власти, приходят к зданию правительство, на Суворовский,67.

Напомним, что около полутора лет назад Госстройнадзор Ленобласти рассматривал возможность выдачи предписания об отмене разрешения на строительство ЖК «Три кита» компании «Лидер Групп» в Мурино. Причиной стало отсутствие у застройщика документального подтверждения технических условий подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

Как сообщают сегодня на своей страничке в соцсети обманутые дольщики, областные чиновники объясняют, что сейчас у застройщиков остаются проблемы с оформлением разрешительных документов на ввод объектов в эксплуатацию. Кроме того, странным образом, в документации не прописано назначение детсада, а это не гарантирует впоследствии его использование в качестве социального объекта.

Фото: Александр Телегин