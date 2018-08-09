В бюджет Белгородской области поступило 405 млн руб налогов от агрохолдинга

АПХ «Мираторг» сообщает, что с января по июнь текущего года совокупные налоговые отчисления предприятий агрохолдинга, размещенных на территории Белгородской области, в региональный бюджет составили более 405 млн руб.

Налоговые поступления, регулярно перечисляемые предприятиями компании в бюджеты всех уровней, имеют важное значение для социально-экономической сферы регионов и способствуют их развитию.

В Белгородской области сосредоточены ключевые свиноводческие мощности компании, действует крупнейшее в России предприятие по убою и мясопереработке, зерновые компании, комбикормовые заводы. Численность сотрудников, задействованных на предприятиях агрохолдинга в регионе, на сегодняшний день превышает 7 300 человек. Предприятия за шесть месяцев 2018 года перечислили более 476 млн руб. в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного медицинского страхования. Более 428,5 млн было перечислено в федеральный бюджет.

«Предприятия агрохолдинга обеспечивают регионам стабильные прогнозируемые налоговые поступления. В дальнейшем данные отчисления могут быть использованы для обеспечения таких важных направлений, как: функционирования бюджетных учреждений, благоустройство населенных пунктов, строительство и ремонт дорог, — без которых невозможна нормальная жизнедеятельность в регионе и его дальнейшее развитие», — прокомментировали в пресс-службе.