Техника вышла из строя: в Симферополе предупреждают о перебоях в уборке мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Из-за поломки 19 автомобилей спецтехники в крымской столице возможны изменения в графике вывоза коммунальных отходов с мусорных площадок. Об этом со ссылкой на директора МУПа «Экоград» Александра Ерашова сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

"В связи с выходом из строя большого количества специализированной техники, 8 августа и в ближайшие дни вывоз мусора и подбор стихийных свалок возле контейнерных площадок будет несколько ограничен, но не прекращен. За последние сутки поломалось порядка 19 единиц техники, предпринимаются все меры, для того чтобы оперативно разрешить сложившуюся ситуацию", — заверил Александр Ерашов.

Так, по его словам, оставшиеся машины на данный момент работают в круглосуточном режиме, меняются лишь экипажи. Кроме того, дополнительно привлечены к уборке еще четыре автомобиля.

Навалы грунта и камней в Симферополе

"Ситуация усугубляется не только транспортировкой мусора на длительные расстояния в Тургенево, но и стихийными свалками, а также навалами строительного и крупногабаритного мусора, который выбрасывается на контейнерные площадки общего пользования и приводит к быстрому износу техники. Так, например, сегодня по улице Полигонной сотрудники предприятия обнаружили горы привезенного грунта и прочих крупногабаритных отходов", — отмечает Александр Ерашов, указывая, что подобный мусор необходимо вывозить при помощи специальных компаний.