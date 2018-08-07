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Аграрии Новосибирской области в августе получат более 210 млн рублей для покупки топлива
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Аграрии Новосибирской области в августе получат более 210 млн рублей для покупки топлива 

ТАСС 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Новосибирской области в августе получат 165 млн в виде субсидии из федерального бюджета и 46,5 млн из областного бюджета, которые планируется направить на приобретение топлива. Поддержка будет оказана в связи с ростом цен на горючее, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"Федеральная субсидия и областное софинансирование предусмотрены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Такая мера связана со значительным ростом цен на топливо, который произошел в этом году", — приводит пресс-служба слова и. о. министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области обратились к правительству РФ с вопросом о компенсации стоимости удорожания топлива в связи с тем, что с начала года стоимость горюче-смазочных материалов выросла почти на 30%, особенно подорожание коснулось летнего дизельного топлива.
В 2018 году в Новосибирской области были отмечены самые низкие темпы посевных работ за последние десять лет из-за аномально низких температур и большого количества осадков, пришедшихся на старт посевной кампании в мае. В начале июня в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который позволил ускорить темпы посевов, в том числе за счет введения дополнительной техники.
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