Аграрии Новосибирской области в августе получат более 210 млн рублей для покупки топлива

НОВОСИБИРСК, 7 августа. / ТАСС /. Сельхозпроизводители Новосибирской области в августе получат 165 млн в виде субсидии из федерального бюджета и 46,5 млн из областного бюджета, которые планируется направить на приобретение топлива. Поддержка будет оказана в связи с ростом цен на горючее, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Федеральная субсидия и областное софинансирование предусмотрены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. Такая мера связана со значительным ростом цен на топливо, который произошел в этом году", — приводит пресс-служба слова и. о. министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области обратились к правительству РФ с вопросом о компенсации стоимости удорожания топлива в связи с тем, что с начала года стоимость горюче-смазочных материалов выросла почти на 30%, особенно подорожание коснулось летнего дизельного топлива.

В 2018 году в Новосибирской области были отмечены самые низкие темпы посевных работ за последние десять лет из-за аномально низких температур и большого количества осадков, пришедшихся на старт посевной кампании в мае. В начале июня в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который позволил ускорить темпы посевов, в том числе за счет введения дополнительной техники.