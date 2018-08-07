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Трасса Надым — Салехард поможет наращивать экономические связи Ямала и Тюмени
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Трасса Надым — Салехард поможет наращивать экономические связи Ямала и Тюмени 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 7 августа, врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и врио губернатора Тюменской области Александр Моор находятся с рабочим визитом в Надымском районе. Их сопровождают вице-губернаторы ЯНАО Ирина Соколова и Тюменской области Сергей Сарычев, а также заместители губернатора и руководители профильных департаментов автономного округа, глава Надымского района Леонид Дяченко.
Во время вертолётного облёта участники рабочей группы оценили ряд ключевых элементов дороги Сургут — Салехард, в том числе автомобильный мост «Победа». Путепровод длиной более 1300 метров заменил понтонную переправу и обеспечил бесперебойное сообщение между Надымом и Новым Уренгоем в 2015 году. Пропускная способность сооружения — порядка трёх тысяч автомобилей в сутки. Параллельно асфальтовому полотну в ближайшие годы построят железнодорожный переход, часть арктической магистрали — Северный широтный ход.
Сразу после осмотра главы регионов проинспектировали ход строительства автодороги Надым — Салехард. Они ознакомились с процессом укладки двухслойного асфальтобетонного покрытия в условиях вечной мерзлоты, а также выслушали доклады руководителей строительных организаций.
«Трасса Надым — Салехард должна связать столицу Ямало-Ненецкого автономного округа с сетью федеральных дорог, в том числе с Тюменью, Екатеринбургом и дальше, чтобы можно было доехать до Москвы. Это долгожданный для северян, для всех жителей западной части Ямала, объект. Главное, что он активно строится, работа идёт в хорошем темпе. Например, сейчас погода располагает, строители мобилизовались на участках. У нас участки разной степени готовности, часть из них введена в эксплуатацию — со стороны Салехарда, со стороны Надыма. Промежуточные участки находятся в активной стадии строительства. Мы благодарны Александру Викторовичу Моору, он поддержал нас в том, что нужно добавить новые ресурсы через программу «Сотрудничество» — нашу большую, совместную с Тюменью, программу. Наша задача как можно быстрее ввести эту автомобильную дорогу в эксплуатацию, чтобы Ямал получил долгожданную связь с большой землей», — отметил Дмитрий Артюхов.
Общая протяженность трассы Надым — Салехард составляет порядка 344 километров, из них в эксплуатацию введено 170. Построено 38 мостов. Правительства ЯНАО и Тюменской области принимают совместные меры для открытия сквозного проезда по дороге к 2021 году.
«Полностью поддерживаю этот проект, это один из главных элементов программы «Сотрудничество». Сегодня мы говорим о наращивании экономических связей между Ямалом и Тюменью, а без дороги это просто невозможно. Нужно поставлять продукты питания, снижать стоимость жилищного строительства», — подчеркнул Александр Моор.
Параллельно идут работы по строительству объездной магистрали вокруг Надыма. Проект предусматривает автомобильный участок длиной пять километров и 92-метровый путепровод. Средства на реализацию объекта также предусмотрены в программе «Сотрудничество».
В рамках рабочей поездки в Надыме Дмитрий Артюхов и Александр Моор посетят строящийся микрорайон «Олимпийский», осмотрят объекты благоустройства, детскую поликлинику и проведут совместные встречи с жителями района и коллективом газодобывающего предприятия.
ИА Север-Пресс: последние новости
Добыча СПГ и трудно извлекаемые запасы. Тюмень готовится к нефтегазовому форуму Дмитрий Артюхов посмотрел, как заготавливают древесину в Тольке, и вылетел в Красноселькуп Нужно расширить узкие места. Для каждой территории - своя стратегия развития
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