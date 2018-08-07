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Критерии малого и среднего бизнеса изменились
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Критерии малого и среднего бизнеса изменились 

Время бухгалтера 4 часа назад
В Закон 209-ФЗ внесли несколько изменений, в основном расширяющих критерии отнесения предпринимателей к категории малых или средних.
В частности:
к данной категории с декабря 2018 года могут относится хозяйственные товарищества;
условием отнесения фирмы или ИП к этой категории является не только фактическое соответствие критериям, но и указание предприятия в в едином реестре таких субъектов;
критерий участия иностранной компании в уставном капитале отечественной организации (до 49 процентов) не распространяется на компании, которые сами подпадают под критерии среднего бизнеса по уровню дохода и числу сотрудников (кроме оффшорных фирм). Подтвердить эти данные нужно аудиторским заключением;
в реестре субъектов МСП включат данные о среднем количестве сотрудников, если такие сведения размещены на сайте ФНС РФ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 313-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
Вступает в силу 03.08.2018
(за исключением отдельных положений)
Официальный интернет-портал правовой информации, 03.08.2018
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