Критерии малого и среднего бизнеса изменились

В Закон 209-ФЗ внесли несколько изменений, в основном расширяющих критерии отнесения предпринимателей к категории малых или средних.

В частности:

к данной категории с декабря 2018 года могут относится хозяйственные товарищества;

условием отнесения фирмы или ИП к этой категории является не только фактическое соответствие критериям, но и указание предприятия в в едином реестре таких субъектов;

критерий участия иностранной компании в уставном капитале отечественной организации (до 49 процентов) не распространяется на компании, которые сами подпадают под критерии среднего бизнеса по уровню дохода и числу сотрудников (кроме оффшорных фирм). Подтвердить эти данные нужно аудиторским заключением;

в реестре субъектов МСП включат данные о среднем количестве сотрудников, если такие сведения размещены на сайте ФНС РФ.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Вступает в силу 03.08.2018

(за исключением отдельных положений)

Официальный интернет-портал правовой информации, 03.08.2018