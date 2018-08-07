Нижегородцы предпочитают покупать кошек чаще, чем собак

Нижний Новгород занял 3-е место по числу сделок купли-продажи кошек в 2017 году. С начала прошлого года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем было продано собак за тот же период, говорят данные Avito.

Самой востребованной породой у нижегородцев, как и в целом в России, стали «шотландцы». За ними следуют мейн-куны и «бенгальцы», а замыкает пятерку абиссинская порода.

В июле в Нижнем Новгороде кошку можно было купить в среднем за 1 881 рубль, а собаку — за 12 351 рубль. В среднем по России ценники на этих питомцев иные: 2 528 рублей и 9 222 рубля соответственно.

Самой дорогой проданной кошкой в Нижнем Новгороде стал представитель бурманской породы — в феврале 2017 года его приобрели за 40 000 рублей.

Нижний Новгород занял 8-е место по индексу популярности кошек. Тройку лидеров составили Ижевск, Ульяновск и Барнаул.

Отмечается, что в городах, где число проданных собак превысило количество проданных кошек, лидирует Москва, далее идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск.