Ещё
Нижегородцы предпочитают покупать кошек чаще, чем собак
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.79
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Нижегородцы предпочитают покупать кошек чаще, чем собак 

Newsroom24 4 часа назад
Фото: Newsroom24
Нижний Новгород занял 3-е место по числу сделок купли-продажи кошек в 2017 году. С начала прошлого года россияне купили около 530 000 кошек, что на 13% больше, чем было продано собак за тот же период, говорят данные Avito.
Самой востребованной породой у нижегородцев, как и в целом в России, стали «шотландцы». За ними следуют мейн-куны и «бенгальцы», а замыкает пятерку абиссинская порода.
В июле в Нижнем Новгороде кошку можно было купить в среднем за 1 881 рубль, а собаку — за 12 351 рубль. В среднем по России ценники на этих питомцев иные: 2 528 рублей и 9 222 рубля соответственно.
Самой дорогой проданной кошкой в Нижнем Новгороде стал представитель бурманской породы — в феврале 2017 года его приобрели за 40 000 рублей.
Нижний Новгород занял 8-е место по индексу популярности кошек. Тройку лидеров составили Ижевск, Ульяновск и Барнаул.
Отмечается, что в городах, где число проданных собак превысило количество проданных кошек, лидирует Москва, далее идут Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Волгоград и Иркутск.
Newsroom24: последние новости
Еще 77 ДУКов Нижегородской области лишены лицензий МФЦ в ТРЦ «РИО» оснастят инженерной инфраструктурой за 16 млн рублей 149 аукционов провел Фонд капитального ремонта Нижегородской области в 2018 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»47
«Северный поток-2» прошел точку невозврата197
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России92
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение