В Ленинском районе Воронежа появится ещё один жилой квартал 

Ориентировочная площадь застройки — 13,56 га. Мэрия Воронежа инициировала подготовку проекта планировки жилого квартала в Ленинском районе. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Кольцовская, 9 Января, Революции 1905 года и переулком Мало-Московским. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города во вторник, 7 августа. Заказчиком выступила сама мэрия. В качестве цели подготовки проекта чиновники указали «необходимость выделить элементы планировочной структуры», в том числе установив границы территории и определив характеристики и очередность её планируемого развития. Ориентировочная площадь застройки — 13,56 га. В проект планировки входят территории, занятые высотками жилкомплекса «Финист» (улица Революции 1905 года, 31), Кольцовский рынок, общеобразовательная школа №45 на улице 9 Января, малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные жилые дома, гаражи. Согласно документу, будущему исполнителю предстоит провести перечень работ по подготовке проекта планировки территории. Специалистам нужно будет собрать и проанализировать исходные данные, подготовить сам документ, проверить его на соответствие утверждённому заданию. Подготовленный проект необходимо будет согласовать с управлением главного архитектора Воронежа. На все работы отводится восемь месяцев. В июле 2017-го мэрия Воронежа утвердила проект застройки другого квартала в Ленинском районе — в районе улиц 9 Января, Революции 1905 года и Донбасская в Ленинском районе. Речь идёт о ЖК «Совеременник» на территории бывшего завода «Воронежсельмаш», которое возводит ООО «ДСК-1». На участке площадью 12,9 га появятся жилые дома от 14 до 25 этажей на 2577 квартир, или 7370 человек. Ввод в эксплуатацию позиций №2, 2а и 2б запланирован на первый квартал 2019 года. А в августе 2018 года власти заявили о планах застроить ещё один квартал площадью 21,3 га, ограниченный улицами Моисеева, Челюскинцев, Краснознамённой и Конно-Стрелецким переулком. Однако на публичных слушаниях воронежцы забраковали проект и заявили, что «свечек на этом участке быть не должно». Дарья Крымова