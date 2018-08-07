В интересах региона. Новосибирской области обещают федеральную поддержку

Профинансировать крупные проекты в одиночку не по силам региональному бюджету. Оказать поддержку обещает федеральный центр, но для этого нужно, чтобы проекты были одобрены на самом высоком уровне.

Ледовая арена

За последний месяц глава региона Андрей Травников встретился сразу с несколькими руководителями федерального уровня.

«В связи с кадровыми перестановками в кабинете министров России сейчас важно выстроить отношения с новыми руководителями, а также поддерживать отношения с прежними, — считает глава области. — Это необходимо, чтобы продвигать интересы региона на федеральном уровне».

Новый заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко рассмотрел состояние дел в строительном комплексе Новосибирской области и перспективы её развития. Отдельно он заслушал о планах по возведению спортивного кластера к молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Виталий Мутко одобрил проект новой современной ледовой арены, которую планируется построить на левом берегу Оби, и жилой комплекс. Рядом возведут станцию метро «Спортивная» с широкими подъездами. Этот проект пообещали поддержать на федеральном уровне.

С врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадимом Никаноровым глава региона обсудил проблему укрепления берегов Новосибирского водохранилища. Обское море — любимое место отдыха многих новосибирцев. Однако со временем его берега размывает водой, которая, наступая, начинает подтапливать населённые пункты в береговой зоне. В этом году вода подошла к домам жителей деревни Красный Яр в Ордынском районе. Как сообщил Андрей Травников, регион подготовил заявку на участие в федеральной программе.

Завтрашний день науки

Кроме того, во время последней поездки в Москву главе Новосибирской области удалось заручиться поддержкой на высоком уровне по проектам, связанным с развитием науки в регионе. Речь шла в том числе о проекте «Академгородок 2.0», строительстве синхротрона в Новосибирске.

Встречи с федеральными чиновниками проходили и в Новосибирске. Недавно здесь побывал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов , с которым Андрей Травников обсудил объём госзаказов для оборонно-промышленного комплекса. Завод им. Чкалова и другие предприятия должны будут выполнить серьёзные заказы.

Федеральная бюджетная политика по отношению к регионам стала более чёткой. Сейчас заранее приходит информация о выделении из государственного бюджета трансфертов, субсидиях и дотациях. «Это позволяет вовремя сформировать заявку на поддержку региональных проектов и заложить средства на софинансирование в областном бюджете без „пожарных“ внеплановых мер», — пояснил глава региона.

В прежние годы нередко складывались ситуации, когда федеральное министерство выделяло субсидии в ноябре с условием, что до конца года на местах деньги освоят и сдадут готовый объект — детский сад или школу. Понятно, что это было нереально.

В этом году средства на поддержку наших аграриев из Москвы были выделены до начала посевной кампании.

Хорошей новостью для Новосибирской области стало и решение федерального центра выделить региону дополнительно 539 млн рублей — в качестве поощрения за увеличенный объём налоговых отчислений в государственную казну. В основном это произошло из-за возросших сборов по налогу на прибыль, что говорит о том, что экономика региона развивается.