В Уржумском районе начали ремонтировать гидроузел

Ремонт ГТС на реке Ройка у села Большой Рой выполнят в 2018 — 2019 годах, сообщили в пресс-центре Правительства области.

Заказчиком работ по капитальному ремонту гидроузла является администрация Большеройского сельского поселения. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен по результатам электронного аукциона. Работы предусмотрено выполнить в 2018 — 2019 годах.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области заключило соглашение о предоставлении субсидий бюджету Большеройского сельского поселения Уржумского района.

В 2018 году муниципалитету предоставят субсидии на выполнение работ, ведение авторского надзора и строительного контроля за счет средств федерального бюджета — 11 млн 800 тысяч рублей, областного — 600 тысяч рублей, местного — 900 тысяч рублей.

На объекте восстановят шахту водосброса, заменят затворы, служебный и переходный мостики, отремонтируют трубчатую часть водосброса, выполнят крепление откосов отводящего канала и верхового откоса плотины. В настоящее время территорию расчищают от древесно-кустарниковой растительности для дальнейшего производства работ.

Общая стоимость работ составит 17 млн 500 тысяч рублей, в том числе в 2018 году — 13 млн 300 тысяч рублей, в 2019 году — 4 млн 200 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Министерство охраны окружающей среды Кировской области контролирует ход выполнения работ и выполнение условий заключенного соглашения.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области