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В Уржумском районе начали ремонтировать гидроузел
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В Уржумском районе начали ремонтировать гидроузел 

Vyatka-grad.ru 4 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Ремонт ГТС на реке Ройка у села Большой Рой выполнят в 2018 — 2019 годах, сообщили в пресс-центре Правительства области.
Заказчиком работ по капитальному ремонту гидроузла является администрация Большеройского сельского поселения. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен по результатам электронного аукциона. Работы предусмотрено выполнить в 2018 — 2019 годах.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области заключило соглашение о предоставлении субсидий бюджету Большеройского сельского поселения Уржумского района.
В 2018 году муниципалитету предоставят субсидии на выполнение работ, ведение авторского надзора и строительного контроля за счет средств федерального бюджета — 11 млн 800 тысяч рублей, областного — 600 тысяч рублей, местного — 900 тысяч рублей.
На объекте восстановят шахту водосброса, заменят затворы, служебный и переходный мостики, отремонтируют трубчатую часть водосброса, выполнят крепление откосов отводящего канала и верхового откоса плотины. В настоящее время территорию расчищают от древесно-кустарниковой растительности для дальнейшего производства работ.
Общая стоимость работ составит 17 млн 500 тысяч рублей, в том числе в 2018 году — 13 млн 300 тысяч рублей, в 2019 году — 4 млн 200 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Министерство охраны окружающей среды Кировской области контролирует ход выполнения работ и выполнение условий заключенного соглашения.
Фото — пресс-центр Правительства Кировской области
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