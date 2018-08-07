Сбербанк пожаловался в ФАС на «Сберъкнижку» за использование фирменного стиля

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении кредитного потребительского кооператива «Сберъкнижка» после того, как Сбербанк подал на него жалобу, в соответствии с которой кооператив имитирует фирменный стиль госбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольной службы.

«В силу идентичного расположения элементов в обозначении, используемом КПК, с товарным знаком банка (расположение кубышки в верхней части макета, нанесение двух символичных строк в том месте, где в товарном знаке банка присутствуют строки текста), идентичного композиционного расположения изобразительных элементов, а также сходства их цветового сочетания, рассматриваемое обозначение кооператива является сходным до степени смешения с товарным знаком банка», — говорится в заявлении, поданном банком.

Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится 6 сентября.