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Сбербанк пожаловался в ФАС на «Сберъкнижку» за использование фирменного стиля
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Сбербанк пожаловался в ФАС на «Сберъкнижку» за использование фирменного стиля 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: РАПСИ
Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении кредитного потребительского кооператива «Сберъкнижка» после того, как Сбербанк подал на него жалобу, в соответствии с которой кооператив имитирует фирменный стиль госбанка. Об этом сообщается в пресс-релизе антимонопольной службы.
«В силу идентичного расположения элементов в обозначении, используемом КПК, с товарным знаком банка (расположение кубышки в верхней части макета, нанесение двух символичных строк в том месте, где в товарном знаке банка присутствуют строки текста), идентичного композиционного расположения изобразительных элементов, а также сходства их цветового сочетания, рассматриваемое обозначение кооператива является сходным до степени смешения с товарным знаком банка», — говорится в заявлении, поданном банком.
Первое заседание комиссии по рассмотрению этого дела состоится 6 сентября.
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