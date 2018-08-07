Руководитель Matrёshka опроверг сведения о банкротстве и закрытии проекта

«На портале drom.ru появилась новость о том, что работа над проектом беспилотной платформы „MatrЁshka“ приостановлена. Данная информация является вымыслом автора и не соответствует действительности», — подчеркнул Бакулин.

Он подчеркнул, что реализация проекта Matrёshka «продолжается в рамках новой концепции, соответствующей актуальным мировым трендам в области беспилотного транспорта».

Пословам главы «Бакулин Моторс Групп», программа «расширила зону взаимодействия с командами, занятыми беспилотностью, привлекли новых партнеров».

При этом Бакулин добавил, проект «действительно приостановлен для ряда исполнителей, которые отвечали за отдельные виды работ на договорной». Речь идет о партнерах, которые «не смогли достичь заданных показателей».

«Однако не стоит завершение взаимодействия с несколькими партнерами ассоциировать со всем проектом», — также говорится в публикации.

Прототип «МАТРЕШКА 2.0» планируется представить в октябре 2018 года на выставке Busworld Russia, он будет «приближен к транспортному средству, оснащен местом оператора и лобовым стеклом, а также органами управления», добавил глава «Бакулин Моторс Групп»

Вместе с тем он опроверг информацию о том, что компания получила грант от государственного Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы в размере 200 млн рублей.

Бакулин уточнил, что разработка ведется «полностью за счет средств компании».

В понедельник появилась информация о том, что проект Matrёshka закрыт из-за отсутствия необходимых для развития технических и финансовых ресурсов, а компания получила иск о банкротстве.