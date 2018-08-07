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Руководитель Matrёshka опроверг сведения о банкротстве и закрытии проекта
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Руководитель Matrёshka опроверг сведения о банкротстве и закрытии проекта 

RB.ru 4 часа назад
«На портале drom.ru появилась новость о том, что работа над проектом беспилотной платформы „MatrЁshka“ приостановлена. Данная информация является вымыслом автора и не соответствует действительности», — подчеркнул Бакулин.
Он подчеркнул, что реализация проекта Matrёshka «продолжается в рамках новой концепции, соответствующей актуальным мировым трендам в области беспилотного транспорта».
Пословам главы «Бакулин Моторс Групп», программа «расширила зону взаимодействия с командами, занятыми беспилотностью, привлекли новых партнеров».
При этом Бакулин добавил, проект «действительно приостановлен для ряда исполнителей, которые отвечали за отдельные виды работ на договорной». Речь идет о партнерах, которые «не смогли достичь заданных показателей».
«Однако не стоит завершение взаимодействия с несколькими партнерами ассоциировать со всем проектом», — также говорится в публикации.
Прототип «МАТРЕШКА 2.0» планируется представить в октябре 2018 года на выставке Busworld Russia, он будет «приближен к транспортному средству, оснащен местом оператора и лобовым стеклом, а также органами управления», добавил глава «Бакулин Моторс Групп»
Вместе с тем он опроверг информацию о том, что компания получила грант от государственного Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы в размере 200 млн рублей.
Бакулин уточнил, что разработка ведется «полностью за счет средств компании».
В понедельник появилась информация о том, что проект Matrёshka закрыт из-за отсутствия необходимых для развития технических и финансовых ресурсов, а компания получила иск о банкротстве.
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