Ещё
«Почта России» отсудила землю у аэропорта Кольцово ради китайских посылок
Далее:
Читайте также:
Ещё
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.56
73.57
73.78
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
74.63
+0.04 Золото
1211.81
–0.08 РТС
1148.01
–0.13
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1595
–0.0092
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

«Почта России» отсудила землю у аэропорта Кольцово ради китайских посылок 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге «Почта России» отсудила землю у аэропорта Кольцово для строительства нового логистического центра.
Ранее, 3 августа, Арбитражный суд удовлетворил иск «Почты России» к АО «Строительное управление №1», так как организация занимала место незаконно. Речь идет об участке, расположенном южнее второй посадочной полосы екатеринбургского аэропорта, общая площадь которого составляет около полутора гектар.
Уточним, что еще в 2015 году «Строительное управление №1» взяло в субаренду участок у аэропорта Кольцово, которое в свою очередь получил землю от министерства по управлению госимуществом Свердловской области, тоже на основании аренды.
Согласно материалам дела, договор субаренды истек буквально через несколько месяцев, и аэропорт «Кольцово» предупредил своего арендатора, что собирается передать этот участок земли «Почте России». Но даже через год «Строительное управление №1» не освободило территорию, сообщает «Коммерсантъ»
Предприятие не сделало этого даже через год, после требований «Почты России» отдать участок и заплатить просроченные арендные платежи.
Именно на основаниях «Пота России» в мае этого года подала иск в Арбитражный суд Свердловской области, который накануне и утвердили.
На земле, «отобранной» у аэропорта Кольцово, «Почта России» собирается построить большой логистический центр, через который будут проходить посылки из Китая в центральные регионы России.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Владимира Аветисяна подозревают в финансировании армянской революции «Красный Октябрь» вывел налоги из Волгоградской области из-за конфликта с чиновниками В Челябинске обманутые дольщики пикетируют правительство и прокуратуру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оставила «Газпром» без денег198
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»30
«Северный поток-2» прошел точку невозврата198
Россияне массово скупают ноутбуки163
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России90
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение