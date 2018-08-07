«Почта России» отсудила землю у аэропорта Кольцово ради китайских посылок

Ранее, 3 августа, Арбитражный суд удовлетворил иск «Почты России» к АО «Строительное управление №1», так как организация занимала место незаконно. Речь идет об участке, расположенном южнее второй посадочной полосы екатеринбургского аэропорта, общая площадь которого составляет около полутора гектар.

Уточним, что еще в 2015 году «Строительное управление №1» взяло в субаренду участок у аэропорта Кольцово, которое в свою очередь получил землю от министерства по управлению госимуществом Свердловской области, тоже на основании аренды.

Согласно материалам дела, договор субаренды истек буквально через несколько месяцев, и аэропорт «Кольцово» предупредил своего арендатора, что собирается передать этот участок земли «Почте России». Но даже через год «Строительное управление №1» не освободило территорию, сообщает «Коммерсантъ»

Предприятие не сделало этого даже через год, после требований «Почты России» отдать участок и заплатить просроченные арендные платежи.

Именно на основаниях «Пота России» в мае этого года подала иск в Арбитражный суд Свердловской области, который накануне и утвердили.

На земле, «отобранной» у аэропорта Кольцово, «Почта России» собирается построить большой логистический центр, через который будут проходить посылки из Китая в центральные регионы России.

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