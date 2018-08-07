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Юргенс заявил об отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на реформу ОСАГО
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Юргенс заявил об отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на реформу ОСАГО 

Rambler News Service 3 часа назад
Обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста тормозит развитие рынка финансовых услуг, в том числе мешает изменению тарифов ОСАГО и развитию страхования жизни, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
«На все повлияет отрицательно, от ОСАГО до всех этих видов финансовых услуг», — ответил он на вопрос, как повышение пенсионного возраста повлияет на состояние и развитие страхования жизни.
По словам Юргенса, в частности, обсуждение повышения пенсионного возраста мешает изменению тарифов на ОСАГО.
«Повышение тарифов на ОСАГО, страхование жилья по правилам, которые переложили бы сейчас в соответствии с потребителем — всё это правильное, сложное, которое надо продавить в оставшиеся полтора года, тормозится для того, чтобы сейчас прошла основная вот эта реформа, которая называется пенсионная», — добавил он.
При этом Юргенс подчеркнул, что повышение пенсионного возраста сейчас стране необходимо из-за дыры в бюджете Пенсионного фонда.
«Она очень нужна, потому что дыра в бюджете Пенсионного фонда такова и демография такова, что мы не можем себе позволить таких пенсионных возрастов, как мог себе позволить Советский Союз или страны с большим народонаселением», — пояснил глава ВСС.
В конце июля глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния сообщил журналистам, что Банк России перенес сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО с лета на осень. По его словам, ЦБ по техническим причинам не успевал зарегистрировать в Минюсте нормативный акт.
В середине мая ЦБ сообщил, что предлагает расширить коридор базовых тарифов ОСАГО на 20% вверх и вниз. Тогда зампред ЦБ Владимир Чистюхин отмечал, что реформа коэффициентов должна стартовать летом текущего года.
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