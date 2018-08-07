Юргенс заявил об отрицательном влиянии повышения пенсионного возраста на реформу ОСАГО

Обсуждения законопроекта о повышении пенсионного возраста тормозит развитие рынка финансовых услуг, в том числе мешает изменению тарифов ОСАГО и развитию страхования жизни, сообщил журналистам глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс

«На все повлияет отрицательно, от ОСАГО до всех этих видов финансовых услуг», — ответил он на вопрос, как повышение пенсионного возраста повлияет на состояние и развитие страхования жизни.

По словам Юргенса, в частности, обсуждение повышения пенсионного возраста мешает изменению тарифов на ОСАГО.

«Повышение тарифов на ОСАГО, страхование жилья по правилам, которые переложили бы сейчас в соответствии с потребителем — всё это правильное, сложное, которое надо продавить в оставшиеся полтора года, тормозится для того, чтобы сейчас прошла основная вот эта реформа, которая называется пенсионная», — добавил он.

При этом Юргенс подчеркнул, что повышение пенсионного возраста сейчас стране необходимо из-за дыры в бюджете Пенсионного фонда.

«Она очень нужна, потому что дыра в бюджете Пенсионного фонда такова и демография такова, что мы не можем себе позволить таких пенсионных возрастов, как мог себе позволить Советский Союз или страны с большим народонаселением», — пояснил глава ВСС.

В конце июля глава департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния сообщил журналистам, что Банк России перенес сроки расширения коридора базового тарифа ОСАГО с лета на осень. По его словам, ЦБ по техническим причинам не успевал зарегистрировать в Минюсте нормативный акт.