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Псковский бизнес-инкубатор объявил конкурс бизнес-планов на предоставление в аренду офисных помещений
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Псковский бизнес-инкубатор объявил конкурс бизнес-планов на предоставление в аренду офисных помещений 

Псковская губерния 3 часа назад
МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» объявляет о начале 47-го конкурса бизнес-планов на предоставление в аренду офисных помещений, сообщает инвестиционный портал города Пскова. На конкурс выставлено 3 лота на помещения площадью 12,4 кв. м., 16,9 кв. м. и 32,8 кв. м. Принять участие в конкурсе на предоставление в аренду нежилых помещений Псковского бизнес-инкубатора могут представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные в Пскове, с момента регистрации которых прошло не более трёх лет. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе — 26 июля, окончания подачи заявок — 28 августа в 13:00. Конкурсную документацию можно найти ЗДЕСЬ. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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