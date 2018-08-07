Пермские общественники требуют закрыть мини-рынок

Общественники обнаружили нелегальный мини-рынок, палатки которого расположены на тротуарах по обе стороны улицы Мира, пишет паблик «Пермь Активная». Утверждается, что у предпринимателей нет разрешительных документов.

«Не представляю, как можно не замечать этот рынок на оживленном перекрестке. Будем добиваться ликвидации этого бардака», — прокомментировал Михаил Нецветаев, зампред Пермского молодежного центра.

«Я думала, стихийные рынки умерли», «Выглядит, конечно, все это отвратительно. Так радовалась решению города избавиться от таких объектов», «А меня больше „быстроденьги“ напрягают на каждом углу. Маскируются под цветы, шаурму», — поделились своим мнением участники паблика.