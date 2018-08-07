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Минобразования Саратовской области и «Ростелеком» признаны нарушителями в госзакупках
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Минобразования Саратовской области и «Ростелеком» признаны нарушителями в госзакупках 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Управление Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области на основе решения Двенадцатого арбитражного апелляционного суда добилось признания закона о защите конкуренции. Ведомство доказало, что Министерство образования, «Ростелеком» и «Дневник.ру» заключали соглашения, ограничивающие других участников торгов.
В 2014 году Минобразования (заказчик) заключило с «Ростелекомом» договор по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы «Контингент-регион» (АИС). Это произошло без проведения конкурентных процедур, так как цена составляла 100 тысяч рублей. Для исполнения контракта по внедрению АИС «Ростелеком» заключило договор с «Дневник.ру».
Действия всех участников были направлены на получение в будущем миллионных контрактов на обновление программного обеспечения, поскольку только правообладатель имеет право на внесение изменений в характеристики программы и его модернизацию. В последующем заказчик провел аукционы, в которых «Ростелеком» и «Дневник.ру» завышали стоимость услуг в своих предложениях. При этом «Ростелеком» заключал субподрядные договоры с «Дневник.ру» с разницей в сумме более миллиона рублей.
Саратовское УФАС пришло к выводу, что все три заказчик и подрядчики заключили устное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции, доступа хозяйствующих субъектов на рынок разработки и реализации комплексных автоматизированных систем.
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