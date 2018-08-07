Как поступить с налоговым уведомлением за прошлые годы

Например, в 2018 г. налоговый орган может направить гражданину налоговое уведомление по уплате налога за 2015–2017 гг.

Обратите внимание!

Недоимка по налогу на имущество физлиц, образовавшаяся на 01.01.2015, и начисленные на нее пени признаются безнадежными и подлежат списанию налоговым органом без участия физлица-налогоплательщика (ч. 1, 3 ст. 12, ч. 1 ст. 14 Закона от 28.12.2017 N 436-ФЗ).

В данной консультации под прошлыми годами следует понимать годы (не более двух лет), предшествующие тому году, за который обычно приходит налоговое уведомление (т.е., например, в случае направления уведомления в 2018 г. за 2015–2016 гг.).

Причины направления налогового уведомления за прошедшие периоды

Такими причинами могут быть, в частности:

— выявление налоговым органом или вышестоящим налоговым органом ошибки в исчислении ваших налогов за предыдущие налоговые периоды; — обнаружение налоговым органом или вышестоящим налоговым органом факта ненаправления вам налоговых уведомлений за предшествующие годы в установленный срок; — обнаружение налоговым органом факта неуведомления вас надлежащим образом (направление уведомлений по ошибочному адресу или утерю их на почте); — незначительность общей суммы начисленных налогов (менее 100 руб.), вследствие чего налоговое уведомление не направляется до того года, по окончании которого налоговый орган теряет право его направить (три предшествующих года) (п. 4 ст. 52 НК РФ); — несвоевременное получение налоговым органом из регистрирующих органов ( ГИБДД Росреестра ) информации, на основании которой исчисляется налог, о наличии у вас объектов налогообложения или уточняющую информацию о стоимости имущества.

В случае неполучения вами в отношении какого-либо объекта налоговых уведомлений вы обязаны сообщать в налоговый орган о наличии у вас данного объекта в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим годом. Данное сообщение не представляется, если вы не получали уведомление в связи с предоставлением вам налоговой льготы.

Действия при получении уведомления за прошлые периоды

Налоговое уведомление может быть передано вам налоговым органом лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме, в частности через ваш личный кабинет на сайте ФНС России. В случае направления уведомления по почте заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма (п. 2 ст. 11.2, п. 4 ст. 52 НК РФ).

В случае поступления вам такого уведомления и вашего несогласия с отраженной в нем информацией обратитесь в любой налоговый орган для уточнения содержания такого уведомления (п. 5 Письма ФНС России от 18.12.2017 N БС-4-21/25757@).

Вы можете обратиться непосредственно в налоговый орган лично (или через представителя), представив письменное заявление. Также направить заявление можно почтой или в электронном виде через личный кабинет на сайте ФНС России.

Если уведомление на уплату налогов за прошлые годы было направлено правомерно, вам следует уплатить налог в течение срока, указанного в уведомлении.

Обратите внимание!

Пени и штраф за неуплату налогов по уведомлениям за прошлые налоговые периоды не начисляются, поскольку обязанность по уплате налогов возникает не ранее даты получения уведомления. Начиная с 01.01.2017 предусмотрена ответственность за несообщение о наличии у вас объектов недвижимости или транспортного средства в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 23, п. 4 ст. 57, п. 3 ст. 129.1 НК РФ).

Если в ответе налогового органа приведены обстоятельства, с которыми вы не согласны, и вы уверены, что налоговое уведомление направлено неправомерно (например, вы не являлись собственником имущества в указанный период), вы вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц налогового органа в вышестоящий налоговый орган и/или в суд (п. 1 ст. 138 НК РФ).